AVISO 5.11.: Ankunft des Weihnachtsbaumes am Wiener Rathausplatz

Wien (OTS/RK) - Am Dienstag, dem 5. November 2019, um 10 Uhr, wird der Weihnachtsbaum aus Salzburg am Wiener Rathausplatz eintreffen und aufgestellt werden. Die 32 Meter hohe und 130 Jahre alte Fichte stammt aus dem Ortsteil Embach der Pinzgauer Gemeinde Lend. Die Vertreterinnen und Vertreter der interessierten Medien sind zu diesem Termin am Rathausplatz herzlich eingeladen.



Die feierliche Illuminierung des Weihnachtsbaumes und die Eröffnung des Wiener Weihnachtstraums auf dem Rathausplatz werden am Samstag, dem 16. November 2019, um 17.30 Uhr, Wiens Landeshauptmann und Bürgermeister Michael Ludwig und der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer gemeinsam vornehmen. Für Medien wird es Film- und Fotomöglichkeiten beim Aufstellen des Baumes am Rathausplatz geben. Die Rathauskorrespondenz wird berichten.

Aufstellen des Weihnachtsbaums für den Christkindlmarkt

Datum: 05.11.2019, 10:00 Uhr

Ort: Rathausplatz Wien

1010 Wien, Österreich

