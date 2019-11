Rekordanzahl von weltbekannten Family Offices, königlichen Familien und Scheichs nehmen am 10. Jahrestag des Global Family Office Investment Summit von Sir Anthony Ritossa in Dubai teil

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Mehr als 600 prominente Family Offices, königliche Familien und Scheichs, die insgesamt 4 Billionen Dollar an Vermögen repräsentieren, werden an Sir Anthony Ritossas10th Anniversary Global Family Office Investment Summit teilnehmen, der vom 23. bis 25. November 2019 im Four Seasons Jumeirah Beach in Dubai stattfindet, was einen neuen Anwesenheitsrekord darstellt. Es verbleiben nur noch einige wenige Plätze für Redner von führenden globalen Unternehmen und Influencern.

Der Gipfel steht unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Scheich Ahmed Al Maktoum mit Mohamed Al Ali, CEO und Berater von Scheich Ahmed Al Maktoum International Investments Enterprise, der als Distinguished Grand Ambassador für die Veranstaltung fungiert.

Zu den weltweit renommierten Beiratsmitgliedern gehören unter anderem:

Seine königliche Hoheit Prinz Michael von Jugoslawien, Enkel von König Umberto von Italien und Prinz Paul von Jugoslawien, Monaco

Seine Exzellenz Scheich Abdulrhman Abuhaimid, Vorsitzender, Abdulrhman Abuhaimid and Sons Investment Co, Königreich Saudi-Arabien

Mohamed Al Ali, CEO und Berater, Sheikh Ahmed Al Maktoum International Investments Enterprise, VAE

Adam Ladjadj, CIO, Private Office of H.H. Sheikh Hamdan bin Mohammed Al Nehayan, VAE

Mehsan Arshad, CIO und Vorstandsmitglied, The Private Office of H.H. Sheikh Theyab Bin Khalifa Bin

Hamdan Al Nahyan, Managing Director und CEO, Mams Group, VAE

Faris Al Tahtamooni, Associate Director-Strategic Partnerships, The Office of Sheikh Sultan Bin Abdullah Al Qasimi, VAE

Giuseppe Ambrosio, Präsident, Monaco Single & Multi-Family Office International Association, Monaco

Markus Lehner, Principal, Markus Lehner Family Office, Monaco

Hadi Al Alawi, Chairman und CEO, Al Hayat Group, Königreich Bahrain

Sheila Barry Driscoll, Präsidentin und Mitbegründerin, The Billionaire Foundation, USA

Candice Beaumont, CIO, L Investments Family Office, USA und VAE

Unter dem Motto "East Meets West" verspricht dieser hochkarätige Gipfel grandioser und spektakulärer denn je zu werden. Die Sitzungen konzentrieren sich auf Themen wie Einblicke für elitäre Investoren, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, globale Chancen, Nachfolgeplanung, Vorschläge für Philanthropie, Familienführung, FinTech und mehr.

"Es ist eine große Freude und Ehre, zu unserem sechsten Gipfel in der VAE nach Dubai zurückzukehren. Dubai ist immer der perfekte Gastgeber für unsere geschätzte Gruppe und die Tatsache, dass jeder Gipfel größer und beeindruckender ist als der letzte, ist ein Beweis für das anhaltende Engagement der Region für Gastfreundschaft, guten Service und gemeinsame Werte", so Sir Anthony Ritossa, Vorsitzender des Ritossa Family Office, einem Familienunternehmen, das 600 Jahre auf das Venezianische Reich in Europa zurückblicken kann.

"Die zehnte Veranstaltung des Global Family Office Summit in Dubai wird eine krönende Leistung für Sir Anthony Ritossa und jeden der Teilnehmer des Gipfels sein. Als größtes und exklusivstes weltweites Family Office-Treffen aller Zeiten ist die illustre Veranstaltung der ideale Ort für hochkarätige Diskussionen darüber, wie man das Familienerbe bereichern, Reichtum vermehren und bewahren und Ideen austauschen kann. Ich freue mich darauf, meine Kollegen und Freunde aus der ganzen Welt in Dubai willkommen zu heißen", so Mohamed Al Ali, CEO und Advisor, Sheikh Ahmed Al Maktoum International Investments Enterprise, VAE.

"Wir alle können die Menschen, die unser Herz und unseren Geist nachhaltig geprägt haben, an einer Hand abzählen. Mohamed Al Ali ist einer dieser Menschen. Er ist die Verkörperung von "guten Gedanken, guten Worten und guten Taten"," so Dame Sheila B. Driscoll.

"Ich habe buchstäblich Tausende von Veranstaltungen und Konferenzen auf der ganzen Welt produziert und noch nie eine so breitgefächerte Palette von Visionen und Projekten vorgefunden. Die offizielle Unterstützung von Scheich Maktoum und dem Prinzen von Monaco, die Anwesenheit der Thronerben der königlichen Familien von Bahrain und Jugoslawien, der Erben von Reynolds, Rockefeller, Bismarck, Mohammed, Menelik, Selassie und einer höchst innovativen globalen Finanzplattform ist etwas Ungewöhnliches. Ihre Veranstaltung steht an erster Stelle als der beeindruckendste Weltgipfel voller Inspiration. Ich bin sehr stolz auf die Zusammenarbeit", so Matteo Peri, CNBC Europe.

Für Details zu zukünftigen Veranstaltungen und zum 10. Global Family Office Investment Summit in Dubai (nur für geladene Gäste) senden Sie uns bitte eine E-Mail info @ DubaiSummit.org oder besuchen Sie www.DubaiSummit.org.

