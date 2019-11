Encore Medical Education wird ab dem 12. Dezember 2019 die offiziellen Best of SABCS® News bereitstellen, ein Nachrichtenformat, das die wichtigsten Ergebnisse des San Antonio Breast Cancer Symposiums (SABCS®) präsentiert.

San Antonio, Texas (ots/PRNewswire) - Encore Medical Education ( www.encoremeded.com ) wird die offiziellen SABCS® News mit den wichtigsten, auf dem 42. San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS®) vorgestellten Erkenntnissen veröffentlichen. Das Symposium findet vom 10. bis 14. Dezember 2019 in San Antonio im US-Bundesstaat Texas statt.

Die Anmeldung für die offiziellen Best of SABCS NEWS ist ab sofort für Gesundheitsdienstleister kostenlos möglich unter www.bestofsabcsnews.com . Die ersten Nachrichten von den Generalversammlungen werden ab dem 12. Dezember 2019 um 16:00 Uhr CDT (UTC -6) veröffentlicht.

Die offizielle Best of SABCS® News-Website in englischer Sprache ( www.bestofsabcsnews.com ) umfasst Experten-Videozusammenfassungen mit Original-Präsentationsfolien der an jedem Tag vorgestellten wichtigsten klinischen Studien. Weltbekannte Experten wie u. a. Dr. Kaklamani, Rugo und Gradishar berichten über die wichtigsten Schlussfolgerungen großer klinischer Studien, darunter:

Primärergebnisse der SOLTI-1402/CORALLEEN Phase-2-Studie

Primärergebnisse der DESTINY-Breast01-Studie

Ergebnisse der POTENT-Studie

Zwischenergebnisse für die Gesamtüberlebenszeit der APHINITY-Studie (BIG 4-11)

Primärergebnisse der IMpassion131-Studie

Ergebnisse der Phase-3-SOPHIA-Studie

Wirkungen von Capecitabin im Rahmen einer neoadjuvanten Chemotherapie

Ergebnisse der ATEMPT-Studie

Und viele andere ...

Außerdem sind die SABCS® Nachrichten in verschiedenen Sprachen auf https://www.bestofsabcs.com/best-of-sabcs-news/ verfügbar:

Das officizielle SABCS® News-Programm auf Deutsch

Das officizielle SABCS® News-Programm auf Spanisch

Das officizielle SABCS® News-Programm auf Japanisch

Informationen zu den Best of SABCS® Programmen

Das diesjährig zum 42. Mal stattfindende San Antonio Breast Cancer Symposium® ist die führende Konferenz für Fachleute in den Bereichen Grundlagenforschung und translationale sowie klinische Krebsforschung. Der renommierte Kongress ist bekannt dafür, dass er die neuesten Studiendaten aus aller Welt zum Thema Brustkrebs liefert.

Die Best of SABCS® Programme geben Fachleuten, die selbst nicht zum Brustkrebs-Symposium nach San Antonio anreisen können, die Möglichkeit, die neuesten Forschungsergebnisse und Fortschritte auf diesem Gebiet mit Kollegen und wichtigen Meinungsführern zu erleben und zu diskutieren.

Für weiterführende Informationen zu Best of SABCS® Möglichkeiten wenden Sie sich bitte an Encore Medical Education LLC, Exklusivvertreter des SABCS® für die internationale Verbreitung der Inhalte dieser Jahrestagung, unter lidia.martin @ encoremeded.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/792198/Encore_Medical_Education_SABCS_Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Lidia Martin

Lidia.martin @ encoremeded.com



Alex DeNovoa

alex.denovoa @ encoremeded.com



+34670460129