NEOS zu Lagarde: Chance für neue Akzente in der EZB-Zinspolitik zugunsten von Spareinlagen und Altersvorsorge

Karin Doppelbauer: „Freue mich, dass mit Christine Lagarde eine erfahrene Frau, die viel Wert auf die Themen Klimawandel und Gender legt, an die Spitze der EZB tritt.“

Wien (OTS) - Erfreut zeigt sich NEOS-Budgetsprecherin Karin Doppelbauer, dass Christine Lagarde mit heute an die Spitze der EZB tritt: „Lagarde kennt die aktuellen Herausforderungen, teilt unsere Ansichten zu Klima und Genderfragen und kann vor allem die Chance wahrnehmen, die Akzente in der Zinspolitik der EZB zu verändern. Ich freue mich, dass sie bereits eine Überprüfung der Maßnahmen ihres Vorgängers angekündigt hat, und hoffe, dass sie entsprechende Änderungen vornehmen wird.“

„Die Regierungen der 19 Euro-Länder müssen ihren Beitrag leisten, indem sie die erforderlichen Reformen in Bereichen wie Steuern, Bürokratie, Bildung und Forschung angehen und ihre Haushaltspolitik auf die Verhinderung einer Rezession ausrichten. Das gilt insbesondere für Österreich. Mit jeder Verzögerung verlieren die Bürgerinnen und Bürger daher real einen Teil ihrer privaten Ersparnisse“, stellt NEOS-Budgetsprecherin Karin Doppelbauer fest. „Aus diesem Grund erleben Menschen, die für ihr Alter finanziell vorsorgen möchten, in diesen Jahren oft Wertverluste: Sparguthaben, Lebensversicherungen, Bausparverträge, Pensionsversicherungen bringen kaum Erträge“, so Doppelbauer weiter. „Es geht in den nächsten Jahren nicht also nur um die langfristige Stabilität des Euro, sondern auch um die Wertbeständigkeit der Altersvorsorge von Millionen Europäern. Ich bin zuversichtlich, dass Christine Lagarde diese Herausforderungen meistern wird“, so Doppelbauer abschließend.

