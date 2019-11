Widerstand

Wien (OTS) - 31.10.2019, 20.40 Uhr

2., Calafattiplatz

Im Zuge einer Veranstaltung sind Beamte auf einen jungen Mann aufmerk-sam geworden, welcher zwei weibliche Besucherinnen anrempelte und anschrie. Die Beamten hielten den jungen Mann an um ihn auf sein Verhalten aufmerksam zu machen. Darüber hinaus forderten sie ihn auf, sein Verhalten einzustellen. Da er diesen Aufforderungen nicht nachkam und weiter aggressiv und unkontrolliert mit seinem Armen herumgestikulierte und lautstark herumschrie, wurde eine Wegweisung ausgesprochen. Der 17-Jährige wurde mehrmals aufgefordert die Örtlichkeit zu verlassen. Da er auch diesen Aufforderungen nicht nachgekommen war, wurde er an den Armen gepackt um mit ihm das Veranstaltungsgelände zu verlassen. Im Zuge dessen gelang es ihm sich loszureißen, wobei er einem Beamten einen Fußtritt gegen die Wade versetzte. Der 17-Jährige wurde in weiterer Folge festgenommen. Verletzt wurde niemand.

