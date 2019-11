Crunchbase nimmt 30 Mio. USD ein, um Spezialisten beim Abschluss ihres nächsten Geschäfts zu unterstützen

San Francisco (ots/PRNewswire) - Crunchbase, der führende Anbieter von Prospecting- und Recherchelösungen für Privatunternehmen, gab heute bekannt, dass im Rahmen einer Series-C-Finanzierungsrunde 30 Mio. USD gesichert werden konnten. OMERS Ventures führte die Runde an. Daneben nahmen bestehende Investoren von Crunchbase, wie Emergence, Mayfield, Cowboy Ventures und Verizon teil. Michael Yang, Managing Partner der OMERS Ventures, wird außerdem des Crunchbase-Vorstands werden. Diese Runde erhöht die Gesamtfinanzierung von Crunchbase auf 56.5 Mio. USD.

Ankündigung zukünftiger Produkt-Updates der UX, Suchfunktion, Personalisierung und API

"Wir erschaffen eine globale Anlaufstelle mit erstklassigen privaten Unternehmensprofilen, Tools und einer hervorragenden Community", so Jager McConnell, CEO von Crunchbase. "Wir werden die zukünftige Entwicklung im Bereich der B2B-Geschäftsabschlüsse aktiv vorantreiben und beginnen zuerst mit einer besseren Prospecting-Methode, um Geschäftschancen für Privatunternehmen zu finden."

Crunchbase plant, seinen Personalbestand im nächsten Jahr zu verdoppeln und rekrutiert momentan aktiv über careers.crunchbase.com. Das wachsende Team wird mehrere Produkt-Updates herausbringen. Dazu gehören ein brandneuer Look für die Profilseiten, personalisierte Erlebnisse, eine verschlankte Suchfunktion und eine aktualisierte API. Crunchbase wird ebenfalls signifikant in die Datenerfassung, die Recherche zur Gewinnung einzigartiger Erkenntnisse und in die internationale Expansion investieren.

"Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit Jager und der talentierten Führung von Crunchbase", erklärte Michael Yang, Managing Partner der OMERS Ventures. "Crunchbase beweist als führendes Unternehmen in den Bereichen Recherche, Informationen und Prospecting für Privatunternehmen eine anhaltende Zugkraft. Dabei handelt es sich um einen gewaltigen und wertvollen Markt, der angegangen und bedient werden kann. Durch die Nutzung und Erfassung aggregierter Daten, zusätzlicher Tools und Apps sowie weiterhin maßgeschneiderter Nutzererlebnisse, sind die Leadgenerierung und die Transaktionswerte, die Crunchbase bieten kann, unübertroffen. Wir sind stolz darauf, diese nächste Phase des Wachstums unterstützen zu können."

Seit der Abspaltung von AOL/Verizon unter der Führung von Emergence im Jahr 2015 hat sich Crunchbase erfolgreich zu einer unabhängigen Marke mit engagierten Kunden, erwiesenermaßen marktgerechten Produkten und wachsendem Umsatz entwickelt. Im Folgenden sind einige der jüngsten Meilensteine aufgeführt:

55 Millionen Nutzer jährlich, die global auf die Datenbank von Crunchbase zugreifen

3,9 Milliarden Aktualisierungen an den Datensätzen, die durch den Beitrag von Mitwirkenden und Partnern sowie durch automatische Prozesse erhalten werden

4.000 Datenpartnerschaften und Syndizierungsgeschäfte mit Teams bei LinkedIn, Business Insider und Amazon Alexa

1,6 Milliarden Aufrufe der Enterprise-API von Crunchbase

Informationen zu Crunchbase

Crunchbase ist ein führender Anbieter von Prospecting- und Recherchelösungen für Privatunternehmen. Über 55 Millionen Nutzer, einschließlich Händlern, Unternehmern, Investoren und Marktforschern, nutzen Crunchbase für das Prospecting neuer Geschäftschancen. Unternehmen auf der ganzen Welt verlassen sich auf uns, um ihre Anwendungen zu betreiben. Dadurch kommt es jährlich zu 3 Milliarden Aufrufen unserer API. Besuchen Sie about.crunchbase.com/ und folgen Sie uns auf Twitter (@crunchbase), um mehr zu erfahren.

Informationen zu OMERS Ventures

OMERS Ventures ist die OMERS-Sparte für Risikokapitalinvestitionen. Es handelt sich um einen von Kanadas größten Pensionsfonds mit über 97 Mrd. CAD Nettovermögen (Stand 31. Dezember 2018). OMERS Ventures verwaltet momentan 1 Mrd. USD und hat über 40 Investitionen in disruptive Technologieunternehmen aus ganz Nordamerika und Europa vorgenommen. www.omersventures.com

