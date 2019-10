TERMINVORSCHAU der Vertretung der EU-Kommission in Österreich

Wien (OTS) - TERMINE

Kalender der Aktivitäten der Mitglieder der EU-Kommission



Montag, 04.11.2019

- Brüssel: Kommissionspräsident Juncker empfängt den Generalsekretär des Europäischen Gewerkschaftsbundes Luca Visentini

Dienstag, 05.11.2019

- Wien: Elections in Romania: Who can fulfil citizens’ expectations?

Veranstaltung in englischer Sprache

Zeit: 9.30 - 12.30 Uhr

Ort: Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Mehr Info

- Wien: Europa: DIALOG mit Armin Thurnher, Herausgeber und Chefredakteur des „FALTER“

Beginn: 18.00 Uhr (Einlass 17.30 Uhr)

Ort: Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Mehr Info

- Brüssel: Kommissionspräsident Juncker empfängt die designierte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen

- Brüssel: Kommissionsvizepräsident Dombrovskis empfängt den Vorstandsvorsitzenden der Raiffeisen Bank International Johann Straul

- Brüssel: Nachbarschaftskommissar Hahn empfängt den Vorsitzenden des Österreichischen Gemeindebundes Alfred Riedl

- Shanghai: Handelskommissarin Malmström nimmt an der Mini-Ministertagung der Welthandelsorganisation teil

- Shanghai: Agrarkommissar Hogan nimmt an der Eröffnungsfeier der China International Import Export und der Mini-Ministertagung der Welthandelsorganisation teil

- Brüssel: Digitalkommissarin Gabriel spricht bei #Hack4Ideas: Challenging Europe's Digital Future und verleiht Auszeichnungen

Mittwoch, 06.11.2019

- Wien: Staatsschulden, Nullzinsen und Wirtschaftsabschwung: Ist die EU vorbereitet?

Im Rahmen der Reihe Europa-Café im Bezirk

Bezirksvorstehung Wieden, Favoritenstraße 18, 1040 Wien

Beginn: 18.00 Uhr

Mehr Info

- Brüssel: Wöchentliche Kommissionssitzung

Zeit: 10.00 Uhr

Tagesordnung

Bericht für die Presse: Liveübertragung

- Brüssel: Erster Kommissionsvizepräsident Timmermans empfängt den ehem. britischen Premierminister Tony Blair

- Brüssel: Justizkommissarin Jourová spricht bei Expertentreffen zu Opferrechten und nimmt an der Debatte „The Future of the European Consumer“ teil

Donnerstag, 07.11.2019

- Wien: Towards more Coherence in the European Union: Is there an East-West Divide to bridge?

Ort: Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Zeit: 17.00-19.00 Uhr

Mehr Info

- Brüssel: Eurogruppe

Mehr Info

- Brüssel: Nachbarschaftskommissar Hahn spricht zum Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten im Europäischen Parlament

- Brüssel: Gesundheitskommissar Andriukaitis empfängt den Exekutivdirektor der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit Bernhard Url



Freitag, 08.11.2019

- Brüssel: Sitzung des Rates "Wirtschaft und Finanzen"

Mehr Info

- Brüssel: Sitzung des Rates "Bildung, Jugend, Kultur und Sport"

Mehr Info

Rückfragen & Kontakt:

Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich

Sabine Berger

Stv. Pressesprecherin

+43 1 51618 324

+43 676 606 2132

Sabine.Berger @ ec.europa.eu