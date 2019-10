Aviso 5.11.: Medientermin mit Bürgermeister Michael Ludwig: Übergabe und Benennung des ersten Gemeindebaus Neu

Erster Gemeindebau Neu wird am Dienstag nach verstorbener Nationalratspräsidentin Barbara Prammer benannt

Wien (OTS/RK) - Wien baut wieder Gemeindewohnungen. Die Wohnhausanlage in der Favoritner Fontanastraße ist das erste Vorzeigeprojekt für das vielbeachtete Bauprogramm der Stadt, das insgesamt rund 4.000 neue Gemeindewohnungen umfassen wird.

Am 5. November um 10 Uhr erfolgt die Schlüsselübergabe an die BewohnerInnen und Benennung des ersten Gemeindebaus NEU in „Barbara Prammer-Hof“ in der Fontanastraße 3.

Mit:

Michael Ludwig, Bürgermeister von Wien

Kathrin Gaál, Wiener Frauen- und Wohnbaustadträtin

Doris Bures, Zweite Nationalratspräsidentin

Marcus Franz, Bezirksvorsteher von Favoriten

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich dazu eingeladen.

Datum: 05.11.2019, 10:00 Uhr

Ort: Fontanastraße 3, 1100 Wien, Österreich

