ÖVP - T E R M I N E

(KW 45 von 4. November 2019 bis 10. November 2019) Änderungen vorbehalten – nähere Auskünfte unter +43 (1) 40126-602

Wien (OTS) - MONTAG, 4. November 2019

09:00 MEP Mag. Lukas Mandl nimmt am „17. Future Business Austria Infrastruktursymposium 2019 – Zukunftsinfrastruktur 5G: Vom digitalen Traum zur Wirklichkeit“ teil (Novomatic Forum, Friedrichstraße 7, 1010 Wien)

19:00 Bundesparteiobmann Sebastian Kurz und Bundesleiterin der ÖVP-Frauen Abg.z.NR Dr. Juliane Bogner-Strauß nehmen am Wahlkampfauftakt anlässlich der steirischen Landtagswahl teil (Messe Congress Graz, Messeplatz 1, 8010 Graz)

DIENSTAG, 5. November 2019

16:00 Bundesleiterin der ÖVP-Frauen Abg.z.NR Dr. Juliane Bogner-Strauß nimmt an der Überreichung des „Goldenen Ehrenzeichens des Landes Steiermark“ teil (Aula der alten Universität, Hofgasse 14, 8010 Graz)

18:30 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nimmt am Gala-Abend des „Journalistinnenkongresses“ teil (Haus der Industrie, Schwarzenbergplatz 4, 1030 Wien)

MITTWOCH, 6. November 2019

13:00 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nimmt an der Überreichung des „Großen Ehrenzeichens am Bande“ an Nobelpreisträger Eric Kandel teil (Ärztekammer Wien, Weihburggasse 10, 1010 Wien)

18:00 Bundesleiterin der ÖVP-Frauen Abg.z.NR Dr. Juliane Bogner-Strauß nimmt an der „Steirischen Junker Präsentation 2019“ teil (Messe Congress Graz, Messeplatz 1, 8010 Graz)

DONNERSTAG, 7. November 2019

10:30 Klubobmann-Stellvertreterin Abg.z.NR Elisabeth Köstinger nimmt am Festakt anlässlich „150 Jahre Francisco Josephinum“ teil (Messe Wieselburg, Volksfestplatz 3, 3250 Wieselburg)

16:00 Bundesleiterin der ÖVP-Frauen Abg.z.NR Dr. Juliane Bogner-Strauß nimmt an der Präsentation der 18. Ausgabe des „Schlossberg Magazins“ teil (Grossauer, Kalvarienbergstraße 121, 8010 Graz)

18:00 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nimmt am Gesundheitspolitischen Forum „Die Stimmung der Patientinnen und Patienten: Wünsche an die neue Regierung“ teil (Ärztekammer Wien, Weihburggasse 10, 1010 Wien)

FREITAG, 8. November 2019

15:00 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec besucht den Flohmarkt des Seniorenbundes Mariahilf (Hirschengasse 2, 1060 Wien)

19:15 MEP Mag. Lukas Mandl nimmt an der Diskussion bei „Ponto – Der Grassroots Think Tank für Außenpolitik“ teil (Cafe Jellinek, Otto-Bauer-Gasse 5, 1060 Wien)

SAMSTAG, 9. November 2019

17:00 Erster Klubobmann-Stellvertreter Abg.z.NR August Wöginger nimmt an der Eröffnung der Ausstellung „Die Magie des Holzschnittes“ teil (Alfred-Kubin-Galerie, Innstraße 22, 4783 Wernstein)

19:30 Erster Klubobmann-Stellvertreter Abg.z.NR August Wöginger nimmt am „Hollywood & Wine – Konzert“ vom Musikverein Sigharting teil (Volksschule Sigharting, Hofmark 6, 4771 Sigharting)

SONNTAG, 10. November 2019

09:30 Erster Klubobmann-Stellvertreter Abg.z.NR August Wöginger nimmt an der Jubiläumsfeier „40 Jahre Landwirtschaftliche Berufs- und Fachschule Andorf“ teil (Landwirtschaftliche Berufs- und Fachschule Andorf, Rathausstraße 16, 4770 Andorf)

