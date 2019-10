AVISO: NEOS-Steiermark Wahlkampfauftakt „Wähl‘ die NEOS in den Landtag – Weil’s Zeit ist“

mit u.a. Spitzenkandidat Niko Swatek, NEOS-Vorsitzender Beate Meinl-Reisinger, Nationalratsabgeordneter Fiona Fiedler

Graz (OTS) - 19 Tage vor der steirischen Landtagswahl starten NEOS Steiermark unter dem Motto „Wähl‘ die NEOS in den Landtag – Weil’s Zeit ist“ in den Intensivwahlkampf. Seit 2017 zeigt NEOS in Graz, was eine junge Kraft bewirken kann und wird in den kommenden fünf Jahren die ganze Steiermark enkelfit machen. Dazu braucht es innovative Ideen und Mut in der Politik. Dafür stehen NEOS.



Bühnenprogramm von 16:00-17:30



Bitte um Anmeldung.



NEOS-Steiermark Wahlkampfauftakt „Wähl‘ die NEOS in den Landtag – Weil’s Zeit ist“

Datum: 05.11.2019, 16:00 Uhr

Ort: Am Eisernen Tor

8010 Graz, Österreich

