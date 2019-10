Toto: Vierfachjackpot – 110.000 Euro warten

Jackpot auch in der Torwette

Wien (OTS) - In der Toto Runde 44A ging es um einen Garantie 13er mit exakt 100.000 Euro, aber niemand nützte die Chance. Es gab – zum vierten Mal in Folge – keinen Dreizehner, und damit bleiben die 100.000 Euro im Topf und erhöhen sich bis zur nächsten Runde auf etwa 110.000 Euro.

Auch beim Zwölfer gab es eine Nullmeldung, auch hier geht es in der nächsten Runde um einen Jackpot. Hier werden mehr als 10.000 Euro erwartet.

In der Torwette heißt es mangels fünf richtiger Ergebnisse im ersten Rang weiterhin Jackpot, im zweiten Rang hingegen gibt es einen Sologewinn. Ein Niederösterreicher kam per Quicktipp als Einziger zu vier richtigen Ergebnissen und gewann mehr als 3.000 Euro. Der Computer scheiterte lediglich an Spiel 2 (1:0 zwischen Wacker Innsbruck und dem WAC).

Annahmeschluss für die Runde 44B ist am Samstag um 15.20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 44A

4fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 100.000,00 - 110.000 Euro warten JP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 6.303,86 7 Elfer zu je EUR 200,10 70 Zehner zu je EUR 40,00 135 5er Bonus zu je EUR 8,60

Der richtige Tipp: 1 1 2 2 X / 2 2 X 2 1 2 1 X X 2 1 2 2

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 58.809,36 Torwette 2. Rang: 1 zu EUR 3.027,10 Torwette 3. Rang: 19 zu je EUR 46,70 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 124.303,67

Torwette-Resultate: 1:0 1:0 1:+ 1:2 2:2

