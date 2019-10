Lotto: Jackpot – am Sonntag geht es um 1,3 Millionen Euro

Solo-Joker mit 167.900 Euro via win2day

Wien (OTS) - Die Präsentationsschiene des Lotto Trichters war am vergangenen Mittwoch der einzige Ort mit den „sechs Richtigen“, denn sie waren weder auf einem Wettschein angekreuzt, noch vom Zufallszahlengenerator als Quicktipp auf eine Quittung gedruckt. Es gab also keinen Sechser, und somit geht es am Sonntag um einen Jackpot, der mit rund 1,3 Millionen Euro gefüllt sein wird.

Zwei Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und erhalten dafür jeweils mehr als 42.200 Euro. Ein Oberösterreicher kreuzte dabei seinen Gewinn auf einem Normalschein an, ein Niederösterreicher war per Quicktipp erfolgreich.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus gab es am Mittwoch keine „sechs Richtigen“, und so wurde die Gewinnsumme wieder auf die Fünfer aufgeteilt. 22 Spielteilnehmer erhalten hier jeweils mehr als 10.400 Euro. Für den LottoPlus Sechser am kommenden Mittwoch werden rund 200.000 Euro erwartet.

Joker

Einen Sologewinn gab es beim Joker. Ein Spielteilnehmer, der seine Tipps über die Spieleseite win2day abgegeben hatte, tat gut daran, gleich drei Joker auf seinem Wettschein zu spielen, denn im dritten Tipp fand sich die richtige Joker Zahl, die letztlich einen Gewinn in Höhe von rund 167.900 Euro brachte.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 30. Oktober 2019

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 614.527,23 – 1,3 Mio. warten 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 42.248,70 87 Fünfer zu je EUR 1.059,50 168 Vierer+ZZ zu je EUR 164,60 3.415 Vierer zu je EUR 44,90 4.212 Dreier+ZZ zu je EUR 16,40 57.836 Dreier zu je EUR 4,80 153.518 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 04 11 12 15 20 42 Zusatzzahl: 14

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 30. Oktober 2019

Kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 22 Fünfer zu je EUR 10.436,60 1.518 Vierer zu je EUR 25,60 27.328 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 14 19 22 23 38 40

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 30. Oktober 2019

1 Joker EUR 167.874,30 12 mal EUR 8.800,00 84 mal EUR 880,00 872 mal EUR 88,00 7.871 mal EUR 8,00 81.088 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 2 0 0 0 0 4

