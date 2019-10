„Sport am Sonntag“ mit ÖSV-Stars und ÖFB-Cup-Auslosung live im Studio

Am 3. November ab 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Rainer Pariasek präsentiert „Sport am Sonntag“ am 3. November 2019 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Ski alpin: Vincent Kriechmayr, Matthias Mayer & Hannes Reichelt live im Studio

Vier Wochen vor der ersten Weltcup-Abfahrt: Das ÖSV-Speed-Team im ausführlichen Live-Talk.

Fußball: ÖFB-Cup Viertelfinale-Auslosung live

Im Topf: Sturm Graz, Salzburg, LASK, Wacker Innsbruck, St. Pölten, Austria Lustenau, WSG Tirol, Amstetten

Rugby: Das WM-Finale England – Südafrika

Über die Faszination Rugby.

