NEOS fordern nach erneuter Nazi-Liederbuch-Affäre den Rücktritt Zangers

Niki Scherak: „FPÖ-Chef Norbert Hofer hat volles Durchgriffsrecht in seiner Partei – warum macht er davon keinen Gebrauch?“

Wien (OTS) - „Die Österreicherinnen und Österreicher haben die täglichen ,Einzelfall‘-Grauslichkeiten genauso satt wie die darauffolgenden halbherzigen Distanzierungen und scheinheiligen Ausflüchte der Freiheitlichen“, sagt der stellvertretende NEOS-Klubobmann Niki Scherak zur erneuten Liederbuch-Affäre in der Steiermark.

„Jemand, der wie Wolfgang Zanger schon in der Vergangenheit bewiesen hat, dass er sich nicht ausreichend vom Nationalsozialismus distanzieren kann und sogar ,gute Seiten‘ daran gesehen hat, und daheim Nazi-Liederbücher hortet, hat im österreichischen Nationalrat schlicht und einfach nichts verloren. In Wirklichkeit sollte jeder Politiker wissen, was er nach solchen Vorfällen zu tun hat“, sagt Scherak.

„Dass Antisemitismus keinen Platz in unserer Gesellschaft hat und wir dieses ewiggestrige Gedanken- und Liedgut nie und nimmer tolerieren werden, sollte sich langsam auch in der FPÖ herumgesprochen haben. Norbert Hofer kann daher nicht tatenlos zusehen und zur Tagesordnung übergehen – er hat volles Durchgriffsrecht in seiner Partei. Wenn Zanger nicht endlich von selbst die notwendigen Konsequenzen zieht, dann muss der Parteichef ein Machtwort sprechen. Hofers Beteuerungen, dass man unter ihm nicht mehr am extrem rechten Rand anstreifen will, werden doch wohl nicht nur Lippenbekenntnisse gewesen sein“, fragt sich Scherak.

