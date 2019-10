oe24.TV im Oktober mit neuem Quoten-Rekord

Erstmals 0,6 Prozent Marktanteil in der Werbe-Zielgruppe – 166.000 Zuseher pro Tag (12+) – Nummer 1 aller News-Sender

Wien (OTS) - oe24.TV hat im Oktober in der Werbe-Zielgruppe (12–49) seinen Marktanteil auf 0,6 Prozent gesteigert und erreichte im Tagesschnitt bereits 166.000 Zuseher. Damit hat der neue österreichische Nachrichtensender oe24.TV im Oktober einen neuen Bestwert erzielt – und sich gegenüber dem Vorjahr (Marktanteil im Oktober 2018: 0,11 Prozent) versechsfacht!

Mit dem Marktanteil von 0,5 Prozent bei der Gesamtbevölkerung (12+) ist oe24.TV im Oktober zum zweiten Mal in Folge der erfolgreichste aller im TV und Kabel in Österreich empfangbaren Nachrichtensender und führt auch mit großem Abstand vor Puls 24, das bisher seine im Teletest bereits erhobenen Daten nicht zur Veröffentlichung freigibt.

Auch gestern erzielte oe24.TV mit 0,6 Prozent Marktanteil im Gesamtpublikum (12+) wieder den besten Wert aller Nachrichtensender und erreichte über den ganzen Tag sogar 190.000 Zuseher (12+). Besonders erfolgreich war FELLNER! LIVE, das über seine gesamte Sendezeit von 150 Minuten – also von 21.00 bis 23.30 Uhr – einen durchschnittlichen Marktanteil von 1,13 Prozent (12+) erzielte und insgesamt exakt 100.000 Zuseher (12+) erreichte. Mit diesem Wert war oe24.TV unter den Top 15 der meistgesehenen TV-Sender ab 21 Uhr.

Quelle: AGTT/GfK Teletest, Evogenius Reporting, personengewichtet, 1.-30. Oktober 2019, vorläufig gewichtet, Marktanteile bzw. Nettoreichweiten nach Zeitschiene.

