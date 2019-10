Einladung zur Pressekonferenz - Wiener Rotkreuz Ball – Wien trifft Bayern

Wien (OTS) - Auch in diesem Jahr steht der Wiener Rotkreuz Ball im Zeichen eines Partnerlandes – „Wien trifft Bayern“, so das Motto des Balles, der am 22. November im Wiener Rathaus die Ballsaison eröffnet.

Zahlreiche KünstlerInnen, wie Ballbotschafterin Sopranistin Nina ADLON, Moderator Alfons HAIDER, die erst 14-jährige Komponistin Alma DEUTSCHER, Musicalstar Reinwald KRANNER, Benimmpapst Thomas SCHÄFER-ELMAYER und der mehrfach ausgezeichnete Starkoch Johann LAFER sowie Orchesterleiter Helmut und Wolfgang STEUBL u.a. machen den Ball heuer zu einem bunten bayrischen Fest.

Wir laden Sie ganz herzlich zur Pressekonferenz ein:

Wann: Donnerstag, 7. November um 12 Uhr

Wo: Tanzschule Schäfer-Elmayer, Bräunerstraße 13, 1010 Wien

Mit Weißwurst und Brezn sowie Weinen von Leo Hillinger stimmen wir Sie schon auf den diesjährigen Wiener Rotkreuz Ball ein.

www.wienerrotkreuzball.at

Ablauf der Pressekonferenz:

Moderation Claudio Hiller

Jodeltrio Oanano mit einer modernen Jodel-Interpretation

Begrüßungsworte vom Gastgeber und Konsul des Wiener Roten Kreuzes Prof. Thomas Schäfer-Elmayer

Konsulin des Wiener Roten Kreuzes und Ballbotschafterin Nina Adlon singt aus Richard Wagners Wesendonck Liedern -

die “ Träume” – begleitet am Klavier von Pavel Kachnov

Statement vom Präsidenten des Wiener Roten Kreuzes Reinhard Krepler

Vorstellung der Ballkrönchen durch die Modeschule Herbststraße und Konsul des Wiener Roten Kreuzes Nhut La Hong

Alma Deutscher präsentiert ihren Sirenenklänge-Walzer als Tanzwalzer, arrangiert von Wolfgang Steubl



Pressekonferenz Wiener Rotkreuz Ball

Datum: 07.11.2019, 12:00 - 13:30 Uhr

Ort: Tanzschule Elmayer

Bräunerstraße 13, 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Alexander Tröbinger

Pressesprecher Wiener Rotes Kreuz

E: alexander.troebinger @ wrk.at

M: 0664 858 3 777