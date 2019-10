„Schlagerbooom 2019 – Alles funkelt! Alles glitzert!“ am 2. November in ORF 2

Florian Silbereisen präsentiert die TV-Schlagershow des Jahres

Wien (OTS) - Die legendäre Dortmunder Westfalenhalle mit mehr als 12.000 Zuschauerinnen und Zuschauern verwandelt sich am Samstag, dem 2. November 2019, in ein riesiges Lichtermeer – unter dem Motto „Alles funkelt! Alles glitzert!“ feiert die größte Schlager-Eurovisionsshow live um 20.15 Uhr in ORF 2 ein Jubiläum:

Seit 25 Jahren begeistern diese Shows das Publikum! Bei Florian Silbereisen gratulieren: Roland Kaiser, Andrea Berg, Howard Carpendale, Marianne Rosenberg, Andreas Gabalier, Kerstin Ott, Oli. P, Maite Kelly, Giovanni Zarrella, Pietro Lombardi, die Kelly Family und viele weitere Stars – natürlich mit vielen Schlagern zum Mitsingen und Mitfeiern! Außerdem darf sich das Publikum auf Überraschungsgäste freuen. Auch der Showmaster ist völlig ahnungslos:

„Mir hat niemand etwas verraten. Ich weiß wirklich überhaupt nicht, wer mich überraschen wird!“

„Schlagerboom 2019“ ist eine‎ Produktion der Jürgens TV GmbH im Auftrag des MDR, des BR und des WDR in Zusammenarbeit mit dem ORF.

