Bring Farbe in deinen Alltag: Große Partystimmung im November mit Gigi D’Agostino, Peter Kraus und Conchita in der Wiener Stadthalle

Wien (OTS) - Während draußen das Wetter immer grauer wird, bringt der November in der Wiener Stadthalle ein buntes Programm für alle Generationen. Gestartet wird am Freitag, 1. November mit dem unverwechselbaren Sound der Berliner Musikgruppe Seeed und einer fulminanten Party mit Timmy Trumpet am Samstag, 2. November. Für ein Konzerterlebnis der Extraklasse sorgt der legendäre Singer-Songwriter sowie Supertramp-Mitbegründer Roger Hodgson am Dienstag, 5. November in der Halle D.

Eine weitere Partynacht steht am Sonntag, 10. November am Programm, wenn DJ-Legende Gigi D’Agostino die Halle D gewaltig zum Beben bringen wird. Die sympathische Sarah Connor gastiert auf ihrer „Herz Kraft Werke“-Tour am Dienstag, 12. November in der Halle D. Auf seiner großen Jubliläumstournee unter dem Titel „Schön war die Zeit!“ präsentiert Ausnahmekünstler Peter Kraus am Donnerstag, 14. und Freitag, 15. November die Perlen seines außergewöhnlichen musikalischen Œuvres und der Zeit, die ihn prägte. Ausgelassene Stimmung garantiert der Auftritt des türkischen Superstars Tarkan am Samstag, 16. November in der Halle D. Ein besonderes Highlight im Event-Kalender ist ebenso das Konzert der multi-platin ausgezeichneten dänischen Rockband Volbeat am Sonntag, 17. November in der Halle D und mit seinen faszinierenden Choreografien verzaubert das georgische Nationalballett Sukhishvili am Montag, 18. November das Publikum in der Halle F.

Gemeinsam auf der großen Bühne bereiten die Giganten des deutschen Schlagers am Samstag, 23. November bei der „Schlagernacht des Jahres“ einen Abend im Zeichen eines wahren Hitfeuerwerks und der großen Gefühle. Mit seiner hochkarätig besetzten Live-Band präsentiert Xavier Naidoo am Montag, 25. November Meilensteine seiner einzigartigen Karriere. Das umjubelte Crossover-Programm “From Vienna With Love” von Conchita und den Wiener Symphonikern garantiert am 26. November in der Halle F ein Live-Erlebnis voller Emotion, Stil und Eleganz – gefolgt vom irischen Publikumsliebling Chris de Burgh, der mit seiner Performance am Freitag, 29. November seine Fans in der Halle F begeistert.

Musical-Klänge in der Halle F

"Woodstock The Story – Das Rockmusical“ lädt am Dienstag, 5. November alle Blumenkinder in der Halle F dazu ein, den Spirit des unsterblichen Sommers 1969 noch einmal live zu erleben. Für alle Kids ab vier Jahren steht in der Halle F am Samstag, 9. November Conni – Das Schul-Musical am Programm: Frei nach dem Motto „Was Conni kann – das könnt ihr auch!“ werden die Musicalbesucher zum Teil der Inszenierung und können Conni und ihren Freunden helfen, das Schul-Abenteuer zu meistern und über sich hinaus zu wachsen.

World Wrestling Entertainment & Messetage

Mit ihrem perfekten Mix aus Action und Entertainment begeistern die Live-Events von WWE – World Wrestling Entertainment – immer mehr Fans weltweit. Die WWE-GladiatorInnen gastieren mit ihrer Live-Show am Montag, 11. November in der Halle D. Auch drei Messen stehen im November am Programm: Die Esoteriktage laden von Freitag, 1. November bis Sonntag, 3. November in die Halle E und am darauffolgenden Wochenende, am Samstag, 9. sowie Sonntag, 10. November, öffnet Österreichs größte Mineralien- und Fossilien-Erlebnismesse „Mineralium Wien Herbst 2019“ in der Halle E ihre Pforten. Ganz im Zeichen von Ausbildung und Studium steht die Fachmesse „vocatium“ am Dienstag, 19. und Mittwoch, 20. November, die ebenfalls in der Halle E abgehalten wird.

Vorschau: Holiday on Ice SHOWTIME

Holiday on Ice SHOWTIME bringt von Mittwoch, 29. Jänner bis Sonntag, 9. Februar 2020 die bewegte Geschichte der beliebtesten und meistbesuchten Eisshow der Welt auf das spiegelglatte Eis. Die temporeiche, moderne Show zeigt ein Team in seinem unbändigen Streben nach Begeisterung und Perfektion – vom ersten Casting bis zur Welttournee.

Jetzt schon an Weihnachten denken: Live-Erlebnisse schenken!

Unvergessliche Stunden mit den Liebsten sind kostbar und daher ein großartiges Weihnachtsgeschenk: „Unsere Gutscheine, die bei rund 300 Veranstaltungen im Jahr eingelöst werden können, sind Geschenke, mit denen man immer richtigliegt. Die Vielfalt der Wiener Stadthalle ist einfach unschlagbar“, sagt Geschäftsführer Wolfgang Fischer.

