AVISO 5.11., 11.30 Uhr, Foto-/Drehtermin, Määäähhh: Caritas sucht die „Ziege des Jahres“ im Tiergarten Schönbrunn

Tierisch gut: Voting und Gewinnspiel! Aufruf, die schönste, klügste und liebste Ziege von Schönbrunn zu wählen. Das Ziel: Möglichst vielen Menschen in Not soll geholfen werden.

Wien (OTS) - Sieglinde oder Medina? Elli oder doch eher die kleine Ziege Nelke? In knapp zwei Wochen wird das Rennen entschieden sein. Dann nämlich endet das Ziegen-Voting, das die Caritas der Erzdiözese Wien nun gemeinsam mit dem Tiergarten Schönbrunn durchführt. Die WienerInnen sind aufgerufen, ihre Lieblingsziege zu wählen – jene Ziege, die künftig eine Straßenbahn zieren oder auf Plakaten und Webseiten weithin zu sehen sein soll. Klaus Schwertner, Generalsekretär der Caritas der Erzdiözese Wien: „Ganz gleich, ob Ziege Sieglinde oder Nelke, unser Ziel ist klar: Mit der Aktion ‚Schenken mit Sinn‘ wollen wir möglichst vielen Menschen in Not helfen und ein frohes Weihnachtsfest ermöglichen. Die Wienerinnen und Wiener haben die Möglichkeit, Freunden, Bekannten oder der Familie nicht nur zu Weihnachten, sondern das ganze Jahr über sinnvolle Geschenke zu machen. Geschenke, die doppelt glücklich machen – die oder den Beschenkten, aber auch einen konkreten Menschen in Not.“



Bei einem Pressetermin im Tiergarten Schönbrunn stellen sich vier Vierbeiner den Kameras und VertreterInnen der Medien vor. Auf www.facebook.com/caritas.wir.helfen kann ab 5.11. eine Woche lang für die Favoritin abgestimmt werden. Alle TeilnehmerInnen nehmen an einem Gewinnspiel teil, der Hauptpreis ist eine Übernachtung in einer Suite im Hotel Ritz-Carlton, die weiteren Preise sind zwei Jahreskarten für den Tiergarten Schönbrunn und fünf Mal zwei Paar Ziegensocken.



Im Caritas Onlineshop www.schenkenmitsinn.at finden sich darüber hinaus originelle Geschenkideen, die doppelt Freude bereiten: Eine Ziege für Frauen in Burundi, ein Dach über dem Kopf für Mütter und ihre Kinder oder einen Heizkostenzuschuss, um Wohnungen von Menschen in Not warm zu halten.



Aufgrund der großen Nachfrage nach sinnvollen und nachhaltigen Geschenken hat die Caritas zusätzlich zum Webshop und dem bestehenden Geschäft auf der Mariahilferstraße 77 ab Anfang November auch einen Pop-up Store in der Shopping City Süd (SCS) geöffnet.





Foto-/Drehtermin „Caritas sucht die Ziege des Jahres“

mit

Dagmar Schratter, Direktorin Tiergarten Schönbrunn

Klaus Schwertner, Generalsekretär Caritas der Erzdiözese Wien

Datum: 05.11.2019, 11:30 - 12:00 Uhr

Ort: Tiergarten Schönbrunn, direkt beim Gehege der Tauernschecken Ziegen am Tirolerhof; Zugang über die Eingänge Hietzing und Tirolerhof sowie Zufahrt über den Seckendorff-Gudent-Weg/Elisabethallee

Wien, Österreich

Url: http://

Rückfragen & Kontakt:

Ulrike Fleschhut

Presse, Caritas der Erzdiözese Wien

1160 Wien, Albrechtskreithgasse 19-21

Mobil: 0664/848 26 17

E-Mail: ulrike.fleschhut @ caritas-wien.at