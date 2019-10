Nehammer zu Liederbuch: FPÖ-Obmann Hofer ist gefordert endlich in der FPÖ aufzuräumen

VP-Generalsekretär Karl Nehammer fordert Norbert Hofer auf, von seinem Durchgriffsrecht Gebrauch zu machen

Wien (OTS) - „Antisemitismus, egal in welcher Form, hat in Österreich absolut keinen Platz. Im FPÖ-Umfeld sind bereits zum wiederholten Mal antisemitische Liedtexte aufgetaucht, hier kann der Parteichef nicht mehr tatenlos zusehen. Norbert Hofer ist jetzt gefordert. Er muss für volle Aufklärung und auch für Konsequenzen sorgen. Der FPÖ-Chef sollte sofort von seinem Durchgriffsrecht Gebrauch machen und in seiner Partei aufräumen“, so Karl Nehammer, Generalsekretär der Volkspartei.



