Achtung Autofahrer! Der ARBÖ warnt vor Zombies, Hexen und anderen Gestalten auf dunklen Straßen!

Der 31. Oktober verläuft auch in Österreich zunehmend gespenstisch. Der ARBÖ warnt vor schlecht sichtbaren Horrorfiguren.

Wien (OTS) - Heute, am 31. Oktober, schlägt vor allem ab der Dämmerung die Stunde der Geister. Zahlreiche Halloweenpartys sind angesetzt und die Besucherzahlen steigen jährlich. Meist in dunklen Gewändern, finster geschminkt - und dadurch kaum für den Autofahrer sichtbar. Jürgen Fraberger vom ARBÖ Informationsdienst warnt deshalb: "Hierbei kann es ganz schnell zu einer sehr brenzlichen Situation kommen. Wir warnen vor leicht angetrunkenen Horrorwesen, die sich auf die Straßen verirren oder für Lenker unerwartet reagieren können. Oftmals sind Gehsteige und Straßenbeleuchtungen nur spärlich oder gar nicht vorhanden, was die dunklen Wesen am Straßenrand sehr gefährlich leben lässt. Hier ist es wichtig die Geschwindigkeit anzupassen und mit untypischem Verhalten anderer zu rechnen."

Weiters erklärt der Leiter des ARBÖ Informations- und Verkehrsdienstes, dass es keine Ausnahme der Anschnall- und Gurtenpflicht gibt. Strafbar ist auch das Tragen von Masken am Steuer, welche das Fahrverhalten behindern könnten. Um Vandalismusschäden am Fahrzeug zu entgehen, parkt man es am besten in einer Garage. Wer selbst als düstere Gestalt in die dunkle Nacht loszieht, sollte bei einem längeren Anreiseweg zu Fuß unbedingt reflektierende Materialien am Kostüm anbringen.

