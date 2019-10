Deutsch: Fehlende Distanzierung des FPÖ-Abgeordneten Zanger skandalös und nicht zu dulden

Hofer muss endlich von Durchgriffsrecht Gebrauch machen

Wien (OTS/SK) - „Wenn ein Nationalratsabgeordneter der FPÖ sagt, er könne sich nicht von antisemitischem und NS-verherrlichendem Gedankengut distanzieren, nur weil er es nicht selbst niedergeschrieben habe, so ist das skandalös und nicht zu dulden“, so SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch auf die heute bekannt gewordene NS-Liederbuch-Affäre einer Burschenschaft in der Steiermark, welcher Wolfgang Zanger angehört. ****

Der SPÖ-Bundesgeschäftsführer kritisiert zudem das fehlende Handeln von FPÖ-Chef Hofer: „Am FPÖ-Parteitag in Graz hat Hofer angekündigt, bei solchen Fehltritten nicht mehr länger wegzusehen und notwendige Maßnahmen zu setzen. Doch es ist bisher zu keinen Konsequenzen gekommen.“ Deutsch appelliert daher an Hofer: „Nutzen Sie endlich Ihr Durchgriffsrecht. Rechtsextremes Gedankengut darf von niemandem toleriert werden.“ (Schluss) lp

