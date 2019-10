Neue Ausstellungen und aktuelle Vermittlungsprogramme

Von der Museumsgalerie Fischamend bis zum Museum Niederösterreich

St. Pölten (OTS/NLK) - Heute, Mittwoch, 30. Oktober, wird um 19 Uhr in der Museumsgalerie Fischamend eine Ausstellung mit Arbeiten von Renate Pohl eröffnet. Ausstellungsdauer: bis 16. November; Öffnungszeiten: Freitag von 16.30 bis 20 Uhr und Samstag von 10.30 bis 16 Uhr. Am Freitag, 8. November, gibt es zudem ab 19 Uhr eine Lesung mit Prof. Adalbert Melichar. Nähere Informationen bei der Museumsgalerie Fischamend unter 0676/534 25 07, Franz Lorenz, e-mail museumsgalerie.fischamend @ aon.at und www.fischamend.gv.at/Museumsgalerie.

„Architektur im Spiegel der Zeiten: Baujuwele in Badens Innenstadt“ nennt sich ein Stadtspaziergang mit Christine Triebnig-Löffler, der am Samstag, 2. November, durch das östliche und nördliche (Treffpunkt: Haus der Kunst) bzw. am Samstag, 7. Dezember, durch das südliche und westliche Innenstadtgebiet Badens (Treffpunkt:

Kaiserhaus) führt; Beginn ist jeweils um 10 Uhr. „Gegossen in Bronze, verewigt in Stein: Die Denkmäler Badens erzählen“ heißt es dann an den Sonntagen 3. November und 1. Dezember; Treffpunkt ist jeweils um 14 Uhr am Theaterplatz. Nähere Informationen beim Kulturamt der Stadtgemeinde Baden unter 02252/868 00-521; Karten und Anmeldungen beim Beethovenhaus Baden unter 02252/868 00-630 und e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at.

Große und kleine Besucher des MAMUZ Museums Asparn an der Zaya haben im Rahmen des letzten diesjährigen Aktivwochenendes am Samstag, 2., und Sonntag, 3. November, jeweils von 10 bis 17 Uhr die Möglichkeit, in die Geheimnisse des „Räucherns mit heimischen Kräutern“ einzudringen. Nähere Informationen unter 02577/841 80, e-mail info @ mamuz.at und www.mamuz.at.

Für Kinder ab fünf Jahren konzipiert ist die „Mia Mautz“-Kinderführung „Winterschlaf“, die am Sonntag, 3. November, ab 10 Uhr in die Welt der Tiere des Museums Traiskirchen führt. Nähere Informationen und Anmeldungen beim Museum Traiskirchen unter 0664/202 41 97, e-mail info @ stadtmuseum-traiskirchen.at und www.stadtmuseum-traiskirchen.at.

Schließlich dreht sich am Sonntag, 3. November, im Rahmen des nächsten „Sonntags im Museum“ im Museum Niederösterreich in St. Pölten alles um das „Lichtermeer". Ab 13 Uhr stehen dabei die Kreativprogramme „Fische basteln“ (im Haus für Natur) und „Kerzen gestalten“ (im Haus der Geschichte) sowie ab 15.30 Uhr das Mikrolabor „Leben in Dunkelheit“ auf dem Programm. Nähere Informationen unter 02742/920 80 90-0, e-mail info @ museumnoe.at und www.museumnoe.at.

