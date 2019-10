Ein Fest für Weinliebhaber

Unter dem Motto „Einmalig. Exklusiv. Unwiederholbar“ kommen Genießer von 5. bis 10. November im Plantitscherhof voll auf ihre Kosten.

Meran/Südtirol (OTS) - Einmalig. Exklusiv. Unwiederholbar: Das ist die Legendenverkostung im Plantitscherhof. Das Event ist die zweite Ausgabe der Reihe „Legenden. Raritäten. Originale“. An sechs Abenden – zeitgleich und als Teil des Merano Winefestivals - begleiten sechs große Persönlichkeiten aus Kulinarik, Wein und Whisky die Gäste des Plantitscherhofs durch ganz besondere Verkostungen. Das Highlight: 32 Magnumflaschen Sassicaias. „Verkostet werden 32 Jahrgänge Sassicaia Tenuta San Guido. Mit dabei sind der legendäre Jahrgang 1985 und auch der Jahrgang 2016, die beide mit 100 Parkerpunkten ausgezeichnet wurden“, erklärt Gastgeber Johannes Gufler vom Plantitscherhof.

Sechs Abende, sechs Persönlichkeiten

Am ersten Abend unternehmen die Gäste eine Reise durch Europas Hotspots, moderiert von Giuseppe Lauria, Chefredakteur des renommierten Weinfachmagazins „WEINWISSER“. Der Mittwochabend steht dann unter dem Motto „Kulinarische Kreativität“, ein außergewöhnliches Dinner mit Geschichten über das Leben, Achtsamkeit, Sorgfalt, Handwerk und Liebe zum Kochen von Koch, Fotograf und Food-Writer Claudio del Principe. Am dritten und vierten Abend erwartet Weinkenner & -liebhaber ein ganz besonderes Highlight: Denn dann werden pro Abend jeweils 16 der 32 Jahrgänge Sassicaias verkostet – moderiert von Winzer Hansi Innerhofer und Guiseppe Lauria, der erst kürzlich einen namhaften Fachartikel über die legendären Weine veröffentlicht hat. Kulinarisch werden die Gäste am Donnerstag unter dem Motto „Südtirol meets Capetown“ nach Südafrika entführt. Den Abschluss am Freitag macht das Dinner mit Henry-Bruno de Coincy vom Weingut Chateau Belle Brise & Bas Armagnac La Fontaine de Coincy 1982. Am Samstag heißt es dann: „Gemütlich und leger“ mit Zigarren, Whisky und Flying Food. Durch den Abend führt der Autor des weltbesten Whiskybuchs 2019 Peter Hofmann. Ebenfalls zu Besuch: der bekannte kubanische Zigarrendreher Juan Carlos. Als Abschluss einer herausragenden Eventreihe findet am Sonntag das etwas andere Dinner mit Whiskybegleitung statt, erneut moderiert von Peter Hofmann.

Das Programm im Überblick:

Dienstag, 5.11.2019: Eine Reise durch Europas Hotspots. Dinner & Wine. Moderiert von Guiseppe Lauria.

Mittwoch, 6.11.2019: Kulinarische Kreativität – ein Abend mit Claudio del Principe

Donnerstag, 7.11.2019: Exklusive Legendenverkostung & Dinner mit Hansi Innerhofer & Giuseppe Lauria.

Freitag, 8.11.2019: Exklusive Legendenverkostung moderiert von Hansi Innerhofer & Giuseppe Lauria. Anschließend Dinner mit Henry-Bruno de Coincy.

Samstag, 9.11.2019: Davidoff Zigarren-Abend mit Peter Hofmann und Juan Carlos.

Sonntag: 10.11.2019: Whisky meets Wine by Peter Hofmann

Limitierte Teilnehmerzahl.

Über das Hotel Ansitz Plantitscherhof

Mitten im Villenviertel von Meran liegt das Fünf-Sterne-Hotel Ansitz Plantitscherhof. Das familiengeführte Haus überzeugt mit legerem Luxus und ganz besonderen Genusserlebnissen. Sei es die kreative Gourmet-Küche, echte Wein-Leidenschaft, das Gartenparadies inmitten des Meraner Villenviertels, der Golden SPA mit Entspannungsmomenten für jedes Zeitbudget oder der gelebte Oldtimer-Kult – die Hoteliers Margit und Johannes Gufler haben sich mit ihrem Hotelkonzept ganz dem Besonderen verschrieben. Nach dem Motto „Anders. Besonders. Liebevoll.“ lockt der Ansitz Plantitscherhof mit neuen Highlights, wie den exklusiven Penthouse-Suiten mit privatem Infinity-Pool und Sauna oder dem mediterranen Garten samt Restaurant mit großen Fensterfronten und Cabriodach zum Öffnen, für Genuss zu jeder Jahreszeit. Von moderner und Südtiroler Küche über Wein-Tastings in einem der drei Weinkeller des Hotels bis hin zu Gin, Rum, Zigarren & Co. – im Plantitscherhof finden Feinschmecker so manche Rarität. Im Golden SPA sorgen spezielle Pakete, wie etwa die Speedy-Anwendungen, für den richtigen Frischekick. Immer im Zentrum für Gastgeberfamilie Gufler: den Gästen die Besonderheiten des Hotels und der Region zu zeigen und mit liebevollem Service Urlaubserinnerungen fürs Leben zu schaffen. Als Oldtimerhotel dreht sich im Ansitz Plantitscherhof außerdem alles um die Klassiker der Automobilgeschichte. So treffen sich Oldtimer-Liebhaber zum Austausch beim Garagen-Aperitif im neuen Oldtimer-Wohnzimmer oder erkunden bei Ausfahrten die Pass- und Panoramastraßen Südtirols. Außerhalb des Hotels locken das ganze Jahr über die mediterrane Kulturstadt Meran sowie zahlreiche Outdoor-Aktivitäten in der Südtiroler Bergwelt.

