Schmeichelt dem Gaumen und dem Klima: das ÖkoEvent-Buffet

Wien (OTS) - Die Erinnerung an das letzte Fest ist meist eine kulinarische, darum punkten umweltfreundliche Events in Wien mit regionalen, saisonalen Köstlichkeiten und Bio-Angebot. Beratung und Information zum nachhaltigen Auftischen erhalten Wiener VeranstalterInnen beim ÖkoEvent-Beratungsservice unter 01 803 32 32 – 13 und auf www.oekoevent.at.

Wiener Veranstaltungen dürfen ihr Event als „ÖkoEvent“ bewerben, wenn es umweltfreundlichen Kriterien entspricht. Ein wesentliches Kriterium ist das nachhaltige Angebot an Speisen und Getränken. „Bei einem ÖkoEvent sind saisonale und regionale Köstlichkeiten, weniger Fleisch und dafür mehr Bio-Qualität gefragt. Die Gäste schätzen die hochwertigen Produkte, und die VeranstalterInnen tragen damit zum Klimaschutz und zum Tierwohl bei“, erklärt Mag.a Bernadette Pokorny von DIE UMWELTBERATUNG.

5 Kriterien zum Verwöhnen der Gäste bei ÖkoEvents

saisonale, regionale Lebensmittel auftischen

weniger Fleisch servieren und abwechslungsreiche vegetarische Alternativen anbieten

nach Möglichkeit mit Bio-Qualität verwöhnen

mit guter Planung Lebensmittelabfälle vermeiden und das Budget schonen

fair gehandelte Produkte genießen

Saisonale und regionale Lebensmittel

Österreich bietet eine Vielzahl an kostbaren Schmankerln. Regionale und saisonale Produkte garantieren frische Qualität und kurze Transportwege. Sie erfüllen hohe Produktionsstandards, schonen das Klima und fördern gleichzeitig die regionale Wirtschaft. Saisonale Küche bringt übers Jahr bunte Abwechslung. Aromatische Schwammerlgerichte punkten bei den Gästen im Herbst, leuchtende Kürbisse im Winter. Spargelgerichte sind im Mai der Hit, eine herrliche Auswahl frischer Salate bringt der Sommer.

Weniger Fleisch

Tierische Lebensmittel haben enorme Auswirkungen auf das Klima. Außerdem ist die konventionelle Produktion tierischer Lebensmittel häufig mit Tierleid verbunden. Daher sind die Reduktion der Fleischmengen und ein gutes Angebot vegetarischer oder veganer Speisen ein wichtiger Beitrag für Umwelt- und Tierschutz. Das kommt auch bei ernährungsbewussten Gästen gut an.

Wenn Fleisch- und Milchprodukte serviert werden, dann am besten in österreichischer Bio-Qualität! In der biologischen Landwirtschaft haben die Tiere mehr Auslauf und bessere Haltungsbedingungen als in der konventionellen Landwirtschaft.

Nur das Beste für die Gäste: Bio

Je höher der Anteil von Bio-Speisen und Bio-Getränken am Buffet ist, desto besser. Denn Lebensmittel aus biologischer Landwirtschaft sind hochwertige Produkte für die Gäste, schonen die Umwelt und die Gesundheit. Die Bio-LandwirtInnen setzen keine Pestizide und Kunstdünger ein und wirtschaften energie- und ressourcenschonend. Die höheren Kosten für Bio-Fleisch lassen sich durch kleinere Fleischportionen und mehr Gemüse, Hülsenfrüchte und sättigende Beilagen ausgleichen. Saisonales Obst und Gemüse statt exotischer Früchte und Karaffen mit Leitungswasser als Durstlöscher sind weitere Spartipps!

Vom Veggieburger bis zum Steak

Zertifizierte Biocaterer haben ein breites Angebot an nachhaltigen Speisen und Getränken. Sie stellen auch Equipment wie Mehrweggeschirr und Stofftischtücher zur Verfügung – ein weiteres Kriterium für ÖkoEvents.

Eine saubere Veranstaltung

Mehrweggeschirr und Mehrwegflaschen hinterlassen im Gegensatz zu Einwegprodukten keinen Mist und geben der Veranstaltung eine höhere Qualität, die die Gäste zu schätzen wissen. Auch eine gute Mengenabschätzung ist wichtig, um Lebensmittelabfälle zu vermeiden. Bei einem ÖkoEvent bleibt nichts übrig - Reste vom Buffet können von MitarbeiterInnen in selbst mitgebrachten Behältern mitgenommen werden. Bei größeren Veranstaltungen werden zum Beispiel Kunststoffboxen der Wiener Tafel zur Verfügung gestellt, damit die Gäste die Reste mit nach Hause nehmen können.

Fair genießen

Für den Genuss von Kaffee, Tee, Kakao und Schokolade gibt es eine gute Auswahl aus fairem Handel. Das Fairtrade-Gütesiegel garantiert faire Arbeitsbedingungen und die gerechte Bezahlung der ProduzentInnen.

Unterstützung bei ÖkoEvents

Viele Informationen zur Planung und Durchführung von ÖkoEvents, die Adressen von Biocatering-Betrieben und Bezugsquellen für das Wiener Mehrweggeschirr und Getränke in Mehrweggebinden bietet die Website www.oekoevent.at.

Die Wiener Umweltschutzabteilung bietet auf der Seite www.lebensmittelpunkt.wien.at den Leitfaden "Das is(st) es mir wert." für die Weitergabe von Lebensmitteln an.

