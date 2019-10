Mahrer/Holawatsch ad Alkoholverbot: Am Bahnhof Floridsdorf so rasch wie möglich umsetzen

Positive Erfahrungen mit dem Alkoholverbot am Praterstern stützen lange VP-Forderung - Kombination mit sozialer Arbeit - BM Ludwig soll endlich handeln

Wien (OTS) - „Bestätigt“ sehen sich der VP-Wien Sicherheitssprecher Karl Mahrer und VP-Floridsdorf Obmann Erol Holawatsch ob der Forderung von SP-Bezirksvorsteher Papai, ein Alkoholverbot am Bahnhof Floridsdorf rasch umzusetzen.„Die positiven Erfahrungen mit dem Alkoholverbot am Praterstern stützen unsere lange Forderung, ein solches auch für den Bahnhof Floridsdorf umzusetzen. Denn Fakt ist: Der Bahnhof verkommt immer mehr, die Menschen fühlen sich nicht mehr wohl“, so Mahrer, der weiter ausführt: „Wesentlich ist, dass es neben dem Verbot auch einen personellen Ausbau der sozialen Arbeit vor Ort geben muss. Es geht darum, die Betroffenen nachhaltig aufzufangen und ihnen Perspektiven zu eröffnen.“ Auch für andere öffentliche Plätze mit Verkehrsknotenpunkten sei dieser Plan vorstellbar.

„Auf Bezirksebene gebe es bereits einen aufrechten Beschluss und eine vorgeschlagene Abgrenzung der Zone – dieser Vorschlag wurde bisher jedoch ignoriert von der Stadt“, so Holawatsch und weiter: „Jetzt ist es Zeit, dass sich BV Papai bei seinen Genossen durchsetzt. Wir stärken ihm gerne jederzeit den Rücken.“

Mahrer und Holawatsch abschließend: „Die Fakten liegen alle auf dem Tisch, auch der Bezirk sowie der SP-Vorsteher Papai sind für eine Umsetzung. Nun soll Bürgermeister Ludwig endlich handeln.“

