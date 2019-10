„Eco“ über Zukunftsängste in der Autoindustrie und 150 Jahre austro-japanische Handelsbeziehungen

Außerdem am 31. Oktober um 22.30 Uhr in ORF 2: Leben ohne Zinsen – warum unser Geld so billig ist

Wien (OTS) - Dieter Bornemann präsentiert das ORF-Wirtschaftsmagazin „Eco“ am Donnerstag, dem 31. Oktober 2019, um 22.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Zukunftsängste in der Autoindustrie: Warum Österreichs Zulieferer zittern

Die Autoindustrie blickt unsicheren Zeiten entgegen. Ein Mix aus dem bevorstehenden Wirtschaftsabschwung in Deutschland, Handelskriegen und vor allem dem Trend zum E-Auto bereitet den österreichischen Autozulieferbetrieben Zukunftsängste. Insider sprechen jetzt schon von bis zu zehn Prozent weniger Aufträgen für österreichische Betriebe. Fachleute prognostizieren den größten Umbruch in der Automobilindustrie überhaupt, Hunderte Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel. Bericht: Emanuel Liedl.

Leben ohne Zinsen: Warum unser Geld so billig ist

Nur mehr jede/r Zehnte besucht am Weltspartag eine Bankfiliale. Kein Wunder: Die einst hohen Zinsen sind Geschichte. Am niedrigen Zinsniveau wird sich auch in den kommenden Jahren kaum etwas ändern. In Deutschland und in der Schweiz ist bei manchen Banken sogar ein Negativzins möglich: Wer der Bank sein Geld leiht, bekommt dafür weniger zurück, als er eingezahlt hat. Doch warum sind die Zinsen im Keller, Geld so günstig wie noch nie und was bedeutet das? Bericht:

Werner Jambor, Johannes Ruprecht.

Reich der Sonne: 150 Jahre austro-japanische Handelsbeziehungen

Freundschaft, Handel und Schifffahrt – das waren die Themen des Vertrages, der vor genau 150 Jahren zwischen dem japanischen und dem österreichischen Kaiserreich abgeschlossen wurde. Ein Vertrag, der sich vor allem für Japan ausgezahlt hat. Immer noch importiert Österreich mehr Waren von der fernöstlichen Inselnation als umgekehrt dorthin ausgeführt werden. Doch seit 20 Jahren kommt die japanische Wirtschaft nicht vom Fleck. Das soll sich jetzt durch einen neuen Handelsvertrag mit der EU ändern. Bericht: Hans Wu.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at