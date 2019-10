Weltspartag: Online-Sparen, aber richtig!

Am 31. Oktober 2019 ist wieder Weltspartag: Acht praktische Spartipps der Santander Consumer Bank, wie Kunden das Beste aus ihrem Geld rausholen.

Bei der Auswahl des passenden Sparprodukts kommt es nicht nur auf die Höhe des Zinssatzes an. Kundinnen und Kunden sollten bei einem Vergleich auch auf den Standardzinssatz bei Neukundenaktionen, die Höhe der maximalen Einlagensumme oder die Banklizenz des Instituts achten Olaf Peter Poenisch, CEO der Santander Consumer Bank

wien (OTS) - „ Bei der Auswahl des passenden Sparprodukts kommt es nicht nur auf die Höhe des Zinssatzes an. Kundinnen und Kunden sollten bei einem Vergleich auch auf den Standardzinssatz bei Neukundenaktionen, die Höhe der maximalen Einlagensumme oder die Banklizenz des Instituts achten “, rät Olaf Peter Poenisch, CEO der Santander Consumer Bank.

Tipp 1: Anlagehorizont festlegen

Je länger die Bindung, desto höher die Zinsen. Kunden sollten sich zunächst überlegen, ob ihr Kapital jederzeit verfügbar sein soll – oder ob sie für einen bestimmten Zeitraum darauf verzichten können und es „gebunden“ sein kann: Bei einem Tagesgeldkonto ist das Geld täglich ohne Zinsverluste behebbar. Liegen die Ersparnisse für einen vorab definierten Zeitraum auf einem Sparkonto, spricht man von Festgeld. Bei Festgeld sind die Zinsen in der Regel höher als beim Tagesgeld. Jedoch verlieren Kunden diese, wenn das Geld vor Ablauf der Bindung behoben wird.

Tipp 2: Vergleichsportale nutzen

Auf Vergleichsportalen wie dem Bankenrechner der Arbeiterkammer (www.bankenrechner.at) erhalten Kunden einen guten Überblick über die in Österreich angebotenen Tages- und Festgeldkonditionen. Direktbanken bieten oftmals höhere Zinsen als die Hausbank.

Tipp 3: Neukundenaktionen nutzen

Vor allem Neukunden erhalten vergleichsweise attraktive Zinsen für täglich fällige Einlagen. Aber sie sollten nicht nur auf die Höhe des Aktionszinssatzes schielen, sondern auch auf die Dauer der Fixzinsgarantie, den Standardzinssatz und die maximale Einlagensumme, für die der Aktionszinssatz gilt, achten (siehe die nächsten Tipps).

Tipp 4: Standardzinssatz überprüfen

Der Neukundenzinssatz für täglich behebbare Einlagen sinkt in der Regel nach ein paar Monaten auf einen oft deutlich niedrigeren Standardzinssatz (nach Ablauf der „Fixzinsgarantie“). Planen Kunden ihr Erspartes einige Zeit auf dem Tagesgeldkonto liegen zu lassen, sollten sie darauf achten, dass sich der Standardzinssatz nicht auf einem zu niedrigen Niveau bewegt.

Tipp 5: Maximale Einlagensumme beachten

Bei Neukundenaktionen sollten Kunden zudem auf die maximale Sparsumme achten: Es macht schließlich einen Unterschied, ob der attraktive Neukundenzinssatz auch für die gesamte Veranlagung gilt – oder nur bis zu einem bestimmten Teilbetrag.

Tipp 6: Vom Zinseszins profitieren

Es ist wichtig, nicht nur die Höhe des Sparzinssatzes zu vergleichen, sondern auch auf die Zinskapitalisierung zu achten: Werden die Zinsen monatlich oder jährlich gutgeschrieben? Bei einer monatlichen Zinsgutschrift profitieren Kunden nämlich zusätzlich vom Zinseszins. Das bedeutet, sie erhalten monatlich Zinsen auf die bereits angefallenen Zinsen.

Tipp 7: Auf die Banklizenz achten

Nicht alle Anbieter von Sparkonten haben eine österreichische Banklizenz und führen damit die Kapitalertragssteuer (KESt) für den Kunden direkt an das Finanzamt ab. In diesem Fall müssen Kunden die Zinserträge selbst in der Steuererklärung angeben. Tun sie das nicht, kann das Finanzamt bei einer Prüfung eine Nachzahlung verlangen. Wer sich zusätzliche Arbeit ersparen möchte, sollte daher auf ein Institut mit österreichischer Banklizenz setzen.

Tipp 8: Erspartes aufteilen

Nicht alles auf ein Pferd setzen: Kunden sollten ihre Spareinlagen auf mehrere Konten mit unterschiedlich langen Bindungszeiträumen (von täglich behebbar bis zu einer Bindung von einigen Jahren) aufteilen. So können sie schnell auf veränderte Lebensbedingungen sowie auf neue attraktive Angebote reagieren und bleiben finanziell flexibel.

Online-Sparen mit der Santander Consumer Bank

Seit 2013 bietet die Santander Consumer Bank in Österreich online Tagesgeld sowie Festgeld mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Aktuell bietet das Finanzinstitut Neukunden 1,35 Prozent auf täglich fällige Einlagen – für vier Monate garantiert. Der Standardzinssatz beträgt 0,4 Prozent. Die Zinsen werden monatlich gutgeschrieben. Die maximale Spareinlage beträgt eine Million Euro. Im Festgeldbereich bietet die Bank Laufzeiten von drei bis 36 Monate bei einer Verzinsung von 0,4 bis 1 Prozent. Die Mindesteinlage beträgt 2.500 Euro. Alle Sparprodukte sind kostenlos. Die Santander Consumer Bank besitzt eine österreichische Banklizenz.

Über die Santander Consumer Bank

Die Santander Consumer Bank GmbH ist eine österreichische Spezialbank für Konsumfinanzierung mit Sitz in Wien. Zum Produktportfolio gehören Ratenkredite, Teilzahlungsfinanzierungen, CashCards, Kfz-Kredite, Leasing und Versicherungen. Im Sparbereich bietet sie über das Internet Tages- und Festgeldkonten an. In Österreich ist die Bank mit 2.500 Händlerpartnern der größte herstellerunabhängige Finanzierer von Autos, Motorrädern und Konsumgütern. Die Santander Consumer Bank beschäftigt über 400 Mitarbeiter, betreibt 29 Filialen sowie ein Kundenservice-Center in Eisenstadt. Das Finanzinstitut hat eine österreichische Banklizenz und unterliegt der gesetzlichen Einlagensicherung.

Die Santander Consumer Bank in Österreich ist Teil der Banco Santander (SAN SM, STD US, BNC LN), einer führenden Bankengruppe für Privat- und Geschäftskunden mit Sitz in Spanien. Mit Präsenzen in zehn Kernmärkten in Europa und Amerika ist Banco Santander gemessen an der Marktkapitalisierung die größte Bank der Eurozone. Weltweit betreuen über 200.000 Mitarbeiter mehr als 144 Millionen Kunden. (31.12.2018)

Rückfragen & Kontakt:

Santander Consumer Bank GmbH

Mag. Robert Hofer

Telefon: +43 (0)676 8131 9520

E-Mail: robert.hofer @ santanderconsumer.at