FP-Kossek: Geschäftesterben in Hernals - FPÖ fordert erneut Wirtschaftskommission

Bisherige Maßnahmen der Bezirksvorstehung zeigten keinerlei Wirkung

Wien (OTS) - Der Bezirksvorsteher-Stellvertreter von Hernals, Kurt Kossek, beklagt das weiter fortschreitende Geschäftesterben in Hernals. „Die FPÖ fordert seit Jahren eine Wirtschaftskommission aus Politik, Wirtschaft und zuständigen Behörden“, erinnert Kossek. Zwar wolle die SPÖ- Bezirksvorsteherin im Jänner das nächste „Vernetzungstreffen“ machen, Kossek ist aber erfahrungsgemäß skeptisch: „Diese Treffen, die eher spärlich besucht sind, gibt es seit mehreren Jahren und sie haben keinerlei Wirkung gezeigt. Das ist leider eine reine Alibihandlung“.



Kossek hält an der Forderung nach einer Wirtschaftskommission, die von SPÖ beharrlich verhindert wird, weiter fest. „Die Bezirks-SPÖ setzt hier leider auf ein erwiesenermaßen nicht funktionierendes Konzept und blockiert aus Prinzip eine Idee, die zu besserem Erfolg führen könnte, wenn man nur wollte“. Ohne umfassende Einbindung der Themen Verkehr, Oberflächengestaltung, Infrastruktur und behördliche Auflagen werde es keine konkreten Ergebnisse für die Hernalser Wirtschaft geben, bedauert Kossek, der in einer einst blühenden Hernalser Geschäftsstraße aufgewachsen ist. „Ich würde mir wünschen, dass die SPÖ endlich das Problem anpackt anstatt weiter in Ignoranz zu verharren“, so Kossek abschließend.

