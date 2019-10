„Bewusst gesund“: Sepp Forcher – fit durch Spaß am Leben

Außerdem am 2. November um 17.30 Uhr in ORF 2: Gute Muskeln – längeres Leben?

Wien (OTS) - Barbara Stöckl präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 2. November 2019, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Kampfgeist – Von der Palliativstation zurück ins Leben

Katharina Frydrych war 28 Jahre alt, als bei ihr Brustkrebs diagnostiziert wurde. Trotz intensiver Behandlung wurden bei ihr vier Jahre später Metastasen im ganzen Körper diagnostiziert. Als die Therapie nicht die erhoffte Wirkung zeigte, kam die 33-Jährige auf die Palliativstation des AKH. Doch die junge Frau war überzeugt:

„Dies ist kein Ort zum Sterben, sondern zum Leben!“ Tatsächlich geht es um eine effiziente Schmerzbehandlung, die Schwerkranken ein Leben in Würde ermöglichen soll, und rund 50 Prozent der Patientinnen und Patienten können nach einer palliativmedizinischen Therapie wieder entlassen werden. Auch Katharina Frydrych hat den Weg zurück ins Leben geschafft. Gestaltung: Silke Tabernik.

Auszeit – Abschalten und Durchatmen im Alltag

Nur drei von zehn Österreicherinnen und Österreichern fühlen sich entspannt und nicht belastet. Nicht abschalten zu können ist eine große Belastung für Seele und Körper. Dem ehemaligen Skispringer Hubert Neuper ging es auch so, 2003 schlitterte er in ein Burn-out. Seitdem hat er gelernt, auf sich zu schauen. Zu Hause entspannt er in der Natur, doch auch unterwegs findet er Orte, an denen er Kraft tanken kann. Gestaltung: Steffi Zupan.

Gute Muskeln – längeres Leben?

Viele Studien belegen, dass Bewegung gesund ist und Fitness das Wohlbefinden steigert. Doch auch die Muskelkraft spielt eine entscheidende Rolle, vor allem für ältere Menschen. Gute Muskeln erhöhen sogar die Wahrscheinlichkeit länger zu leben, besagt eine aktuelle Studie, die in Summe die Daten von 40.000 Patientinnen und Patienten analysiert hat. Menschen mit schwachen Muskeln sind häufiger pflegebedürftig und kommen nach Krankheiten oder Operationen auch nicht so schnell auf die Beine wie Personen mit guter Muskelkraft. Dazu ist die Leiterin des Projekts, Prof. Dr. Barbara Prüller-Strasser, von der Sigmund Freud Privatuniversität Wien zu Gast in der Sendung.

Sepp Forcher – fit durch Spaß am Leben

Sepp Forcher hat gerade seine 200. und letzte „Klingendes Österreich“-Sendung abgedreht. Der 88-Jährige erklimmt zwar nicht mehr die Berge wie früher, ist aber dennoch fit. Er ist davon überzeugt, dass man im hohen Alter davon profitiert, wenn man lebenslang Bewegung macht. Der beliebte Moderator hält auch seinen Geist auf Trab und sorgt für sein generelles Wohlbefinden. Wie er es geschafft hat, auch im hohen Alter fit zu sein, erzählt er in „Bewusst gesund“. Gestaltung: Steffi Zupan.

„Bewusst gesund“-Tipp zum Thema zirkadiane Rhythmen

Einige Menschen spüren die Umstellung von Sommer- auf Winterzeit mehrere Tage bis Wochen. Ihr Biorhythmus ist aus dem Tritt gekommen. Wir unterliegen zirkadianischen Rhythmen, allen voran dem Tag-Nacht-Rhythmus. Ein Wissenschaftszweig, die Chronobiologie, beschäftigt sich mit den Steuerungsmechanismen unserer inneren Uhr. Welche Auswirkung das auf den Körper hat und wie diese Mechanismen die Wirkung von Medikamenten beeinflusst, erklärt Prof. Siegfried Meryn.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at