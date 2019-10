MED TRUST bringt Wellion LUNA trio auf den Markt

MED TRUST bringt ein Messgerät für Glukose, Cholesterin und Harnsäure zur Heimmessung auf den Markt – Wellion LUNA trio.

Marz (OTS) - MED TRUST ist seit der Gründung im Jahr 1997 als Hersteller innovativer Produkte für Diabetiker bekannt. Die reichhaltige Produktpalette umfasst neben In-Vitro-Diagnostika auch Medizinprodukte wie Insulin-Pennadeln, Lanzetten zur Blutgewinnung, Sicherheitsprodukte zur Insulinapplikation und zur Blutgewinnung für den professionellen Bereich, Insulinspritzen und Blutdruckmessgeräte.

Derzeit leidet ca. 1-2% der österreichischen Bevölkerung an Gicht, was eine Folge hoher Harnsäurewerte darstellt. Männer sind 5x häufiger betroffen als Frauen, allgemein nimmt die Häufigkeit der Erkrankung zu. Das Krankheitsbild ist geprägt durch Gichtanfälle, die äußerst schmerzhaft sein können.

Nachdem 26% der Gichtpatienten auch von Diabetes betroffen sind, war es MED TRUST ein Anliegen, ein Messgerät für Patienten anzubieten, mit dem mit Hilfe verschiedener Teststreifen sowohl Glukose, Cholesterin als auch die Harnsäure unter häuslichen Bedingungen bestimmt werden kann.

Werner Trenker, CEO der österreichischen Mutterfirma MED TRUST mit Sitz im Burgenland, erklärt: „Mit dem neuen Wellion LUNA trio Gerät hat ein Betroffener die Möglichkeit, rechtzeitig einem Gichtanfall vorzubeugen, indem die Ernährung entsprechend adaptiert wird oder vom Arzt verordnete Medikamente eingenommen werden. Die Lebensqualität steigt dadurch enorm! Außerdem können teure Krankenhausaufenthalte oder Krankenstände verringert bzw. ganz vermieden werden, was auch die Kosten für das Gesundheitssystem senken hilft.“

Das neue Gerät wird auch Patienten in anderen Ländern über die eigenen Niederlassungen in Deutschland, Tschechien, der Slowakei, Griechenland, der Ukraine, Schweden, Bulgarien, Italien, Frankreich, Slowenien, Kroatien und Portugal zur Verfügung stehen. Distributoren in 80 Ländern der Welt werden ebenfalls für den Vertrieb des Wellion LUNA trio zuständig sein und damit zum Erfolg der Marke Wellion beitragen.

„Die Marke Wellion steht für Diabetes-Produkte aus Österreich – es ist unser Ziel, Patienten in aller Welt mit hochwertigen Produkten zur Überwachung und Behandlung ihrer Krankheit zu versorgen. Wir arbeiten daran, schon im nächsten Jahr weitere Produkte unter der Marke Wellion auf den Markt zu bringen, was dem Unternehmen MED TRUST ein stabiles und nachhaltiges Wachstum garantiert“, ergänzt Lukas Trenker, der das Controlling der Firma leitet.

Das Wellion LUNA trio wurde zur Prämierung durch den Burgenländischen Innovationspreis am 6. November 2019 eingereicht.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ilse Stampf, Marketing, bei MED TRUST HandelsgesmbH unter stampf @ medtrust.at. Weiterführende Informationen über die Wellion Produkte finden Sie unter www.wellion.at