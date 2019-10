ASFINAG: Herbstferien-Ende und Feiertage sorgen für erhöhtes Verkehrsaufkommen

Achtung! Ab Freitag, den 1. November gilt die witterungsabhängige Winterreifenpflicht

Wien (OTS) - Das durch Feiertage verlängerte Wochenende in Österreich (Allerheiligen am 1. November) und in Teilen Deutschlands (Reformationstag 31. Oktober) sowie das Ende der Herbstferien in Bayern und Baden-Württemberg werden auch auf den österreichischen Autobahnen und Schnellstraßen für ein spürbar höheres Verkehrsaufkommen sorgen. Vor allem rund um die Ballungsräume sowie speziell auf der A 8 Innkreis- und der A 12 Inntalautobahn rechnet das ASFINAG-Verkehrsmanagement mit dichtem Verkehr. Bereits am Donnerstag ist zusätzlich mehr Lkw-Verkehr zu erwarten.

Winterreifenpflicht ab Freitag 1. November

Das schöne und milde Herbstwetter ist definitiv vorbei – laut Wetterprognose wird es wechselhaft, wobei vor allem in der Nacht und in höheren Lagen die Temperaturen bereits unter den Gefrierpunkt sinken können. Die ASFINAG appelliert daher an alle Lenkerinnen und Lenker, die Fahrweise an die Bedingungen anzupassen und unbedingt auf entsprechende Winterausrüstung des Fahrzeugs (ab Freitag, 1. November witterungsabhängige Winterreifenpflicht) zu achten!





Rückfragen & Kontakt:

ASFINAG

Walter Mocnik

Pressesprecher Steiermark und Kärnten

Tel.: +43 (0) 664 60108-13827

walter.mocnik @ asfinag.at

www.asfinag.at