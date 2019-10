OBERES BELVEDERE: 1.000.000. Besucherin am 29. Oktober 2019

Einen Monat früher als im Vorjahr erreichen die Besucher_innenzahlen einen neuen Rekord

Die Vielfalt unseres Programms, mit zeitgenössischem Blick an einem einzigartigen historischen Standort präsentiert, zieht Menschen aus aller Welt an. Maßnahmen wie die Einführung von Time-Slots, verlängerte Öffnungszeiten in Stoßzeiten wie Sommerferien oder Weihnachten sowie ein erstklassiges Besucher_innenservice garantieren trotz stetig steigender Besucher_innenzahlen die Qualität des Aufenthalts. Stella Rollig, Generaldirektorin und Wolfgang Bergmann, Geschäftsführer des Belvedere

Wien (OTS) -

Die 1.000.000. Besucherin des Oberen Belvedere kommt dieses Jahr aus der Ukraine: Hanna Hrechaniuk, Volksschulpädagogin, macht gemeinsam mit ihrer Tochter Olena Wien-Urlaub. Am Dienstag, dem 29. Oktober 2019, wurden beide von Generaldirektorin Stella Rollig und Geschäftsführer Wolfgang Bergmann im Oberen Belvedere begrüßt. Im Vorjahr wurde die Million erst am 27. November erreicht.

Das Obere Belvedere ist das meistbesuchte Kunst-Museum Österreichs. Bis Jahresende werden allein an diesem Standort des Belvedere 1,3 Millionen Menschen erwartet, um 14 Prozent mehr als im Vorjahr.

„ Die Vielfalt unseres Programms, mit zeitgenössischem Blick an einem einzigartigen historischen Standort präsentiert, zieht Menschen aus aller Welt an. Maßnahmen wie die Einführung von Time-Slots, verlängerte Öffnungszeiten in Stoßzeiten wie Sommerferien oder Weihnachten sowie ein erstklassiges Besucher_innenservice garantieren trotz stetig steigender Besucher_innenzahlen die Qualität des Aufenthalts. “, erklären Stella Rollig und Wolfgang Bergmann.

Insgesamt werden an allen drei Standorten – Oberes Belvedere, Unteres Belvedere und Belvedere 21 – bis Ende des Jahres ca. 1,7 Millionen Besucher_innen erwartet, um ca 10 Prozent mehr als im Vorjahr.

Bildmaterial zur 1.000.000. Besucherin im Oberen Belvedere finden Sie HIER .

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Galerie Belvedere

Mag. Alexandra Guth

Pressereferentin Belvedere

+43 1 79 557-177

presse @ belvedere.at

www.belvedere.at