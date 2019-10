ASFINAG: A 23 nach Unfall Richtung Süden gesperrt

Unfall mit mehreren Fahrzeugen im Bereich der Hanssonkurve

Wien (OTS) - Aus derzeit ungeklärter Ursache ereignete sich kurz nach 9 Uhr auf der A 23 Südosttangente ein folgenschwerer Unfall mit mehreren Fahrzeugen. Nach derzeitigem Stand gibt es verletzte Personen, zwei Hubschrauber sind angefordert worden. Der Unfall ereignete sich in der Hanssonkurve in Fahrtrichtung Süden. Die A 23 bleibt daher in Richtung Süden für den Verkehr gesperrt. Die ASFINAG appelliert, derzeit die Tangente Richtung Verteilerkreis Favoriten, A 2 und A 21 großräumig zu umfahren, da die Dauer der Sperre noch nicht abgeschätzt werden kann. Eine Umfahrungsmöglichkeit bietet ab dem Knoten Prater die A 4 Ostautobahn und die S 1 Außenring Schnellstraße.

Rückfragen & Kontakt:

AUTOBAHNEN- UND SCHNELLSTRASSEN-FINANZIERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT

Alexandra Vucsina-Valla

Pressesprecherin für Wien, NÖ und Burgenland

Mobil: +43 664-60108 17825

alexandra.vucsina-valla @ asfinag.at

www.asfinag.at