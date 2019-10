ARBÖ: Allerheiligen und Allerseelen sorgen für Verzögerungen und Parkplatznot rund um Friedhöfe

Wien (OTS) - „Festum Omnium Sanctorum“ oder auf Deutsch Allerheiligen ist nicht nur ein Feiertag, sondern auch der Tag des Totengedenkes schlechthin in Österreich. Am kommenden Freitag werden viele die Gräber der verstorbenen Bekannten, Freunden oder Verwandenten besuchen. Das wird laut Erfahrungen des ARBÖ zu Verzögerungen und Parkplatznot rund um die Friedhöfe führen.

Viele werden mit dem eigenen Fahrzeug anreisen um Kränze und Gestecke zu den letzten Ruhestätten bringen. Zum Teil werden in den Nahebereichen der „Gottesäcker“ Halte- und Parkverbote verhängt. Der ARBÖ weist auch darauf hin, dass die Einfahrt in die Friedhöfe der Stadt Wien am 01. November nicht gestattet ist. Für Behinderte gibt es am Wiener Zentralfriedhof allerdings eine Ausnahmeregelung. Ähnliche Regelungen gelten auch an den Friedhöfen in den Landeshauptstädten. Wie jedes Jahr werden die Wiener Linien zu den Friedhöfen verstärkt geführt und die Intervalle verkürzt. Aber auch für den Individualverkehr werden, wie in den Vorjahren, spezielle Verkehrsregelungen getroffen. Insbesondere bei der größten Begräbnisstätte der Stadt, dem Zentralfriedhof. Der ARBÖ warnt die Autofahrer, rechtzeitig von zu Hause loszufahren und genug Zeit für die Parkplatzsuche einzukalkulieren.

(Schluss)

