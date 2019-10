Hilfswerk International im Libanon: Einladung zur Spenderkonferenz

Entwicklungszusammenarbeit und Nothilfe für syrische Flüchtlinge

Wien (OTS) - Was passiert mit Spendengeldern an Hilfswerk International? Das und vieles mehr erfahren Sie bei der diesjährigen Hilfswerk International Spenderkonferenz.

Am 07. November sagen wir Danke an all unsere Spenderinnen und Spender. Wir geben authentische Einblicke in unsere Arbeit mit syrischen Flüchtlingen im Libanon. Unsere Kollegin und Leiterin des Hilfswerk International Büros im Libanon ist zu Gast und erzählt aus erster Hand von der Situation in Syrien und Libanon und über unsere tägliche Arbeit für Menschen in Not.

7. November 2019, 17:00 | Galerie FRANZ JOSEFS KAI 3 | Franz-Josefs-Kai 3, 1010 Wien

Programm:

Sektempfang

Einblick in ausgewählte Projekte, Bericht zur Verwendung der Spendengelder (Mag. Stefan Fritz, Geschäftsführer)

Ihre Hilfe im Libanon (Mireille Karaky, Leiterin Büro Hilfswerk International im Libanon)

Vorstellung THE OTHER IS ONESELF – Künstler für Flüchtlinge (Sébastien de Ganay, Künstler und Initiator)

Führung durch die Ausstellung (Mag.a Fiona Liewehr, Kuratorin)

Imbiss

THE OTHER IS ONESELF

Der französisch-österreichische Künstler Sébastien de Ganay rief die Initiative THE OTHER IS ONESELF ins Leben. Sie bringt Künstler, Filmemacher und Autoren zusammen, um Flüchtlinge im und aus dem Nahen Osten zu unterstützen. Die Initiative läuft ab November 2019 und besteht aus einer Ausstellung, einer Kunstauktion im Dorotheum, Filmvorführungen und einer Finissage. Im Rahmen dieser Ausstellung findet die diesjährige Hilfswerk International Spenderkonferenz statt.

Infos & Anmeldung: https://www.hilfswerk.at/international/wo-wir-helfen/syrien-libanon/spenderkonferenz-2019/

Hilfswerk International Spenderkonferenz

Rückfragen & Kontakt:

Hilfswerk Österreich, Bundesgeschäftsstelle

DI Roland Wallner

01 / 4057500-230, Mobil: 0676 / 8787 60203

roland.wallner @ hilfswerk.at

www.hilfswerk.at