AVISO: NEOS-Steiermark: Präsentation der Wahlkampagne und politischer Schwerpunkte, Donnerstag, 31.10. 10:30

mit Spitzenkandidaten Niko Swatek und Generalsekretär Nick Donig

Graz (OTS) - Unter dem Motto: „Wähl‘ die NEOS in den Landtag. Weil’s Zeit ist.“ präsentieren NEOS-Spitzenkandidat Niko Swatek und Generalsekretär Nick Donig am Donnerstag 31.10. die NEOS Wahlkampagne und politische Schwerpunkte für die steirische Landtagswahl am Grazer Schlossbergplatz.

Es besteht Foto- und Filmmöglichkeit. Die Vertreter_innen der Medien sind herzlich willkommen!

Datum: 31.10.2019, 10:30 Uhr

