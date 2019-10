Oberösterreich Tourismus startklar für den Winter

Neue Positionierung und neue Kampagne im Weltcup-Winter 2019/20

Linz/Oberösterreich (OTS) - „Gut vorbereitet und optimistisch starten Oberösterreichs Touristiker in die Wintersaison 2019/20. Investitionen in den Skigebieten, neue Hotelprojekte und Angebote, die Schärfung der gemeinsamen Positionierung der Skigebiete sowie die konsequente Zusammenarbeit von der Strategieentwicklung bis zur Umsetzung abgestimmter Marketing-Maßnahmen tragen dazu bei, dass sich immer mehr Gäste für einen Urlaub in Oberösterreich begeistern“, betont Wirtschafts- und Tourismus-Landesrat Markus Achleitner. Und mit dem AUDI FIS Skiweltcup in Hinterstoder am 29. Februar und 1. März 2020 rückt Oberösterreich ins internationale Rampenlicht, präsentiert sich die Urlaubsregion Pyhrn-Priel als professioneller Austragungsort sportlicher Großevents und als sympathischer, herzlicher Gastgeber für sportliche Urlaubsgäste.

Oberösterreichs Wintersportgäste schätzen vor allem das gute Preis-Leistungs-Verhältnis, die kompakten, familienfreundlichen Pisten und den familiären, persönlichen Service. Diese Vorteile werden in der gemeinsamen Winterkampagne „Der gleiche Winter, nur mehr davon“ in den Fokus gerückt. Die Kampagne wird von den Snow & Fun Skigebieten, den Tourismusverbänden Pyhrn-Priel, Dachstein Salzkammergut, Traunsee-Almtal und Böhmerwald und Oberösterreich Tourismus von November 2019 bis März 2020 in den Kernmärkten Österreich, Deutschland, Tschechien, Polen und der Slowakei umgesetzt.

209 Millionen Euro wurden in den Snow & Fun Skigebieten seit 2005 investiert, um dem Wintergast perfekte Pisten in einer komfortablen Service-Umgebung bieten zu können. Für den bevorstehenden Winter werden gut 12,6 Millionen Euro für die Schneesicherheit und Servicequalität in den Skigebieten investiert. Gleichzeitig wurden in den vergangenen Jahren mehrere Hotelprojekte in Wintersport-Destinationen umgesetzt. Aktuell steht am 7. Dezember die Eröffnung des ALPIRMA Aparthotels in Hinterstoder bevor. Und in Schöneben geht im November das „Böhmerwaldlerdorf“ Ramenai in Betrieb. Diese zusätzlichen Gästebetten werden dem Nächtigungstourismus weiter Aufschwung geben. „Im vergangenen Winter wurde mit 3,1 Millionen Übernachtungen, einem Zuwachs von knapp 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, erstmals seit Beginn der statistischen Aufzeichnungen die Drei-Millionen-Marke überschritten. Im Fünf-Jahres-Vergleich wuchsen die Winter-Ankünfte um 26,4 Prozent, die Nächtigungen um 22,8 Prozent“, so Landesrat Achleitner.

Die ausführliche Presseunterlage "Oberösterreich Tourismus startklar für den Winter" finden Sie unter medienservice.oberoesterreich.at zum Download.

