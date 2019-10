Eleven Seven Label Group firmiert jetzt als Better Noise Music

New York (ots/PRNewswire) - Als Allen Kovac, ein erfahrener Kenner und unabhängiger Pionier der Musikbranche, im Jahr 2006 Eleven Seven Music und die Eleven Seven Label Group gründete, war er sich im Klaren darüber, dass die großen Plattenfirmen sich nicht mehr auf die Entwicklung von Künstlern und das Marketing konzentrierten. 13 Jahre später wird E7LG, das weltweit tätige Rock-Powerhouse der Branche, in Better Noise Music umbenannt.

Betonung der Entwicklung und Vielfalt von Künstlern bei Beibehaltung der Indie-Wurzeln

Zu den neu unter Vertrag genommenen Künstlern gehören Five Finger Death Punch, The HU, AWOLNATION, Atlas Genius

Die Konsolidierung der Label unter der neuen Marke Better Noise Music ist ein Anzeichen, dass in einer Reihe von Medien große Dinge anstehen. Ziel ist, die Erfahrungen, die E7LG im Lauf der Jahre über die Entwicklung von Künstlern gesammelt hat, in allen Arten von Medien zu nutzen.

"Better Noise ist mehr als nur ein Musikunternehmen", sagt Steve Kline, der COO von Better Noise. "Wir sind eine Content-Firma, die Bücher, Filme, Dokumentationen, Theaterproduktionen, Tourneen und Fernsehen produziert. So haben wir die Gelegenheit, Zielgruppen auf einzigartige und wirksame Weise zu erreichen. Wir sind nicht einfach nur ein Plattenlabel, wir entwickeln und pflegen Künstler und Bands."

"Mit den Worten Better Noise kommunizieren wir Künstlern und Partnern unsere Standards in nur zwei Vokabeln", erklärt Dan Waite, Geschäftsführer für Europa. "Better Noise ist nicht generisch und unser Standard lautet Exzellenz. Allen Kovac hält uns zur Zusammenarbeit an. Dies bedeutet, dass Künstler von allen unseren Talenten profitieren, ob in den USA, in Toronto, Europa oder Australien. So konnten wir Top-Acts ihrer Bereiche anziehen, wie AWOLNATION und Five Finger Death Punch."

Allen Kovac, Gründer von Better Noise, erhielt im September 2019 von Sir Richard Branson anlässlich der Auszeichnungen der Association for Independent Music (AIM) in London den INNOVATOR AWARD. Allen Kovac ist ein Visionär der Branche, der zahlreiche Vorzüge des digitalen Zeitalters voraussah. Er nahm die Ehrung mit dem Worten an, dass Indies von einem Marktanteil von 14 % bei Gründung des Unternehmens zu heute nahezu 40 % gelangt sind. Zudem stellte er heraus, dass die Rolle von Firmen wie Beatchain und BuzzAngle im Sektor der Independent-Musik immer wichtiger wird.

Zu den wichtigen Künstlern, die weltweit unter Vertrag genommen wurden, gehören Five Finger Death Punch, AWOLNATION und The HU, die Rocksensation aus der Mongolei. Five Finger Death Punch füllen weltweit Arenen und erreichen konsistent Gold- und Platinstatus. Der innovative Indie-Rocksound von AWOLNATION und ihre großen Hits im Radio haben zu mehr als 1,5 Milliarden Streams geführt. Die ersten Tourneen von The HU in Großbritannien und Nordamerika waren ausverkauft und ihr Debutalbum erreichte in einer Reihe von Rockcharts weltweit die Top 10. Diese Bands kommen zu einem Kader hinzu, in dem sich bereits Künstler finden wie: Mötley Crüe, Papa Roach, Dirty Heads, Bad Wolves, Fire from the Gods, Nothing More, Escape the Fate, Sixx: A.M. und HELLYEAH. Diese Gruppierung dominierte den Radiomarkt von Mediabase Active Rock mit einem Anteil von 20 %.

Zudem hat Better Noise Nashville mit Cory Marks seinen ersten Country-Rock-Act unter Vertrag genommen. Eine Tour mit Gordon Bamford ist für das Frühjahr 2020 geplant. Zu den weiteren Künstlern, die Better Noise International unter Vertrag nahm, gehören Bang Bang Romeo (GB), Bleeker (Kanada, für den Juno nominiert) und Atlas Genius (Australien).

"Neben der Expansion in weitere Musikrichtungen bewegen wir uns in andere Medienbereiche", sagt Geschäftsführerin Rose Slanic und verweist auf den Netflix-Film The Dirt sowie ein Broadway-Musical auf Grundlage der The Heroin Diaries von Nikki Sixx - neben einer ganzen Reihe von Filmen wie Sno Babies (einem Coming-of-Age-Film über Teenager im Zeitalter der Heroinkrise, mit 13 Titeln der Künstler des Labels) sowie The Retaliators (einem Horrorfilm mit einem Soundtrack mit Musikern von Better Noise) und einer Reihe von Dokumentarfilmen, die für das Jahr 2020 terminiert sind. Zu den Publikationskanälen gehören Podcasts, Audiobooks und Bücher, darunter beispielsweise die Memoiren von Debbie Harry, die gerade herauskamen.

Das Unternehmen betreibt in Partnerschaft mit FUGA, AMPED und Membran eine globale Plattform für Marketing und Vertrieb, mit Niederlassungen in New York, Los Angeles, London, Berlin, Toronto und Sydney.

Video - https://mma.prnewswire.com/ media/1018712/Better_Noise_Music.mp4

Logo - https://mma .prnewswire.com/media/1018661/Better_Noise_Music_Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Weitere Informationen erhalten Sie bei Jamie Roberts von For The Win

Media: Jamie @ forthewin.media oder 917-334-4130