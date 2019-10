Emerald Kalama Chemical eröffnet neue europäische Zentrale in Rotterdam

Rotterdam, Niederlande (ots/PRNewswire) - Emerald Kalama Chemical, eine Unternehmensgruppe von Emerald Performance Materials, feierte die Eröffnung eines neuen Büros in Rotterdam, das als zentrale Drehscheibe für europäische Aktivitäten dienen wird. Das Büro wird unter anderem das wachsende Team von Emerald für Auftragsabwicklung und technischen Service beherbergen, das sich auf die weltweite Kundenbetreuung für Produkte konzentriert, die in den europäischen Werken von Emerald hergestellt werden.

"Während wir als globales Unternehmen weiter wachsen, haben wir die Notwendigkeit einer zentralen Anlaufstelle in der EMEA-Region erkannt, die Abstimmung mit unserem globalen Hauptsitz in Vancouver schafft. Unsere neue europäische Zentrale wird uns helfen, Kontinuität und exzellenten Service für unsere Kunden zu gewährleisten und Raum für das Wachstum unseres Teams zu schaffen", sagte Ed Gotch, Chief Executive Officer.

Emerald hat mit seiner Produktionsstätte in Rotterdam Botlek bereits ein großes Standbein in der Region Rotterdam. Damit bietet das neue Büro in Rotterdam eine strategische Lage, die auch für eine der wichtigsten europäischen Produktionsstätten von Emerald günstig ist.

Das Werk Rotterdam Botlek ist eines der größten und effizientesten seiner Art, und Emerald hat in den letzten zehn Jahren eine Reihe von Kapazitäts- und Produkterweiterungen am Standort vorgenommen. Emerald hat auch eine europäische Niederlassung in Widnes, Großbritannien, wo Emerald kürzlich expandiert hat, um die Produktion zu steigern und neue Chemikalien aufzunehmen. Das neue ECO wird die Kunden von Produkten bedienen, die in diesen beiden Werken hergestellt werden.

Emerald Kalama Chemical ist weltweit führend im chemischen Anwendungsbereich von Benzoaten und ein vertrauenswürdiger und zuverlässiger Lieferant von Spezialmaterialien, die sich auf Aroma- und Duftinhaltsstoffe, phthalatfreie Weichmacher, antimikrobielle Mittel und Synthesezwischenprodukte konzentrieren. Emerald bedient Kunden weltweit von Standorten in den USA und Europa aus. Die Emerald-Betriebe in Rotterdam Botlek und Widnes sind beide nach ISO 9001:2015 für Qualität, ISO 14001:2015 für Umweltmanagement und ISO 45001 für Arbeitssicherheit und Gesundheit zertifiziert.

Für Informationen über Emerald® oder seine Produkte, die weltweit erhältlich sind, besuchen Sie www.emeraldkalama.com. Sie können Emerald Kalama Chemical auch unter kalama @ emeraldmaterials.com, in Europa unter +31.88.888.0500 oder in den USA unter +1.360.954.7100 kontaktieren.

Rückfragen & Kontakt:

Eileen Petridis

Falls Communications

+1-216-696-0229.