ÖFB-Cup live im ORF mit Salzburg & LASK

Am 30. Oktober um 17.50 bzw. 20.15 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Der Bundesliga-Fußball rollt wieder im ORF: In der dritten Runde des ÖFB-Cups stehen zwei Topspiele auf dem Live-Programm von ORF 1. Den Anfang macht am Mittwoch, dem 30. Oktober 2019, um 17.50 Uhr ASK Ebreichsdorf – Salzburg. Kommentator ist Daniel Warmuth. Danach geht es ab 20.15 Uhr live in ORF 1 mit LASK – Altach weiter. Aus Pasching meldet sich Oliver Polzer. Die Analysen beider Spiele steuern Bernhard Stöhr, Herbert Prohaska und Helge Payer bei.

Bereits heute, am 29. Oktober, stehen zwei weitere Cup-Spiele auf dem Live-Programm von ORF SPORT +: Um 17.45 Uhr treffen St. Pölten und Ried aufeinander. Um 20.15 Uhr beenden Kapfenberg und Sturm den Fußballtag in OSP.

Die ORF-TVthek und sport.ORF.at stellen für alle Spiele jeweils österreichweit einen Live-Stream und Video-on-Demand-Highlights bereit.

