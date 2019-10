Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

Von Roland und Yuko Batik in Wiener Neustadt bis zu den Tonmalern in Staatz

St. Pölten (OTS/NLK) - Morgen, Mittwoch, 30. Oktober, unternehmen Roland und Yuko Batik im Rahmen von „Bösendorfer&more“ ab 19.30 Uhr in der Bösendorfer Klavierfabrik in Wiener Neustadt eine musikalische Reise von Wolfgang Amadeus Mozart über Maurice Ravel, George Gershwin und Astor Piazzolla bis hin zu Eigenkompositionen. Karten beim Infopoint im Alten Rathaus von Wiener Neustadt unter 02622/373-311; nähere Informationen unter www.boesendorfer.com.

Ebenfalls morgen, Mittwoch, 30. Oktober, stellen 5K HD, Mira Lu Kovacs und die vier Musiker von Kompost 3, ab 20 Uhr im Cinema Paradiso St. Pölten ihr neues Album „High Performer“ vor. Tags darauf, am Donnerstag, 31. Oktober, steht „Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens“ auf dem Programm, wobei Marcus Hufnagl ab 21 Uhr live den Soundtrack zu Friedrich Murnaus Stummfilmklassiker spielt. Nähere Informationen und Karten beim Cinema Paradiso St. Pölten unter 02742/214 00 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

„Rosen und Applaus“ heißt das aus einer Mischung aus Werkschau, Variationen und Lieblingsstücken bestehende neue Album von Garish, das die Gruppe am Donnerstag, 31. Oktober, ab 20 Uhr in der Kulturwerkstatt Tischlerei Melk vorstellt. Nähere Informationen und Karten bei der Wachau Kultur Melk GmbH. unter 02752/54060, e-mail office @ wachaukulturmelk.at und www.wachaukulturmelk.at.

In der Bühne im Hof in St. Pölten präsentiert Mario Berger, Gitarrist mit St. Pöltner Wurzeln, am Donnerstag, 31. Oktober, in „Sentimento“ eine große Bandbreite musikalischer Stile. Am Montag, 4. November, lassen dann The Tiger Lillies mit „Devil's Fairground - 30 Years of The Tiger Lillies“ britischen Humor auf Punk, Zirkus, Vaudeville und Kabarett treffen. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr; nähere Informationen unter 02742/908050, e-mail office @ buehneimhof.at und www.buehneimhof.at; Karten unter 02742/908080 600 und e-mail karten @ buhneimhof.at.

Zu Allerheiligen, am Freitag, 1. November, spielt Andreas Stockinger bei einem Klavierkonzert im Kolomanisaal von Stift Melk ab 19 Uhr Musik von Hector Berlioz, Nikolai Medtner, Maurice Ravel, Camille Saint-Saëns und Franz Liszt. Nähere Informationen und Karten beim Stift Melk unter 02752/555-230, e-mail kultur @ stiftmelk.at und www.stiftmelk.at.

„Funébre“ nennt sich das Programm, das Johannes Maria Bogner am Cembalo und Clavichord im Gedenken der Toten im Pfarrsaal St. Stephan in Baden zu Gehör bringt. Beginn für die Musik über Tod und Leben, Liebe und Schmerz von Johann Sebastian Bach, Johann Jakob Froberger und Louis Couperin ist am Freitag, 1., und Samstag, 2. November, jeweils um 15 Uhr sowie am Sontag, 3. November, um 19 Uhr. Eintritt:

freie Spende; nähere Informationen bei der Kulturabteilung der Stadtgemeinde Baden unter 02252/86800-520 und e-mail kultur @ baden.gv.at.

Im Truckerhaus in Gutenbrunn lassen Valentin Lichtenberger und Band zu Allerseelen, am Samstag, 2. November, ab 19.30 Uhr Dialekt-Chansons über emotionale Sehnsuchtsorte erklingen. Nähere Informationen und Karten unter 0664/372 89 12, e-mail info @ truckerhaus.at und www.truckerhaus.at.

Am Montag, 4. November, spielen Franz Koglmann und Peter Herbert ab 19.30 Uhr im Schloss Fischau „Talkin’ Jazz“. Nähere Informationen und Karten beim Forum Bad Fischau-Brunn unter 0664/4418770, e-mail art @ schloss-fischau.at und www.schloss-fischau.at.

Schließlich lässt das Ensemble Die Tonmaler, allesamt Schüler oder Absolventen der Musikschule Staatz und Umgebung, am Dienstag, 5. November, ab 19.30 Uhr im Schlosskeller Staatz Rock- und Popsongs von Earth, Wind and Fire, Joe Satriani, den Beatles etc. hören. Nähere Informationen und Karten unter 02524/2212-13, e-mail kulturzentrum.staatz @ gmail.com und www.staatz.at.

