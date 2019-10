Sitzung der NÖ Landesregierung

Die NÖ Landesregierung hat unter Vorsitz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner u. a. folgende Beschlüsse gefasst:

St. Pölten (OTS/NLK) - Zur anteiligen Unterstützung der Aufwendungen des Trainingszentrums für Jugendschilauf in Waidhofen an der Ybbs wurde für effektive und effiziente Maßnahmen im Nachwuchsleistungssport ein Beitrag des Landes Niederösterreich für den Zeitraum 1. September 2019 bis 31. August 2020 in Höhe von 121.000 Euro genehmigt.

Die Stadtgemeinde Ebenfurth wird bei der Errichtung des Radwegprojektes „Radweg entlang der Landesstraße L 159“ mit einer nicht rückzahlbaren Beihilfe von bis zu 400.000 Euro unterstützt.

Der Bietergemeinschaft Berufsförderungsinstitut NÖ (BFI NÖ) und Wirtschaftsförderungsinstitut NÖ (WIFI NÖ) wurde für die Maßnahme „Überbetriebliche Lehrausbildung – ÜBA 11“ für das Ausbildungsjahr 2019/2020 ein Förderungsbeitrag von bis zu 2.497.942,22 Euro bewilligt.

