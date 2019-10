62 Millionen selbstgebackene Kuchen jährlich in Österreich - Wiener Zucker präsentiert die süßeste Studie des Jahres

Soviel steht fest: Das Glück ist backbar.

Tulln (OTS) - Aber wie und was bäckt Österreich am liebsten und wer sind die Gewinner bzw. Verlierer in der Keksdose? Ein Backreport mit gutem Bauchgefühl.

Mit der Studie „Backen nach Zahlen“ rückt Wiener Zucker pünktlich zur Vorweihnachtszeit die Zuckerseiten Österreichs in den Mittelpunkt und zeigt auf unterhaltsame Weise auf, warum Süßes in unserem Traditionsbewusstsein tief verankert bleibt. Im Backreich Österreich sind die ofenwarmen Zahlen kaum in „Torte“ zu fassen: Bereits 88 Prozent der Bevölkerung backen regelmäßig. Weihnachten ohne Kekse ist sogar für 71 Prozent „unvorstellbar“.

Backen liegt definitiv im Trend. Aus österreichischen Backöfen kommen sage und schreibe jährlich 62 Millionen Kuchen und 26 Millionen Torten. Süßes scheint die Antwort auf viele Fragen zu sein und erhöht laut der vorliegenden Studie subjektiv sogar die Lebensqualität.

Wie bäckt Österreich?

Die süßeste Studie des Jahres wurde im Juni 2019 durchgeführt.

Die Eckdaten:

Methode: CAWI (Computer Assisted Web Interviews)

Zielgruppe: ÖsterreicherInnen 15-69 Jahre

Quoten: Geschlecht, Alter, Bundesland

Stichprobengröße: 1.000

Schwankungsbreite: max. +/- 3,1 %

Dauer: 15 Minuten

Welche Trends landen aktuell auf österreichischen Kuchengabeln?

Was ist die beliebteste Torte der ÖsterreicherInnen?

Und spalten Rosinen wirklich das Land?

Diese und weitere Fragen werden in der Studie „Backen nach Zahlen“ beantwortet. Den Link zur ausführlichen Studie finden Sie hier:

Bewusst backen – man muss der Versuchung nicht widerstehen!

Aber wie und was bäckt Österreich am liebsten und wer sind die Gewinner bzw. Verlierer in der Keksdose? Ein Backreport mit gutem Bauchgefühl. Die Ergebnisse sind eindeutig: Österreich bäckt nachhaltig. Die Herkunft der Zutaten ist für den Backspaß der Befragten wesentlich. Die Ingredienzien stammen vorzugsweise aus dem regionalen Umfeld und sind wahlweise auch biologischen Ursprungs. Natürlicher Zucker aus heimischen österreichischen Rüben wird künstlichen Süßungsmitteln ganz klar vorgezogen.

Tipp: Egal, ob gesunder Bäcker, Wochenendbäckerin oder MeisterbäckerInnen – wer sich Zeit nimmt zu backen, freut sich insbesondere in der Adventzeit über passende Rezeptideen von Wiener Zucker:

Online-Befragung im Juni 2019, in der Zielgruppe der österreichischen Bevölkerung zw. 15 und 69 Jahren (Österreich repräsentativ), n=988 Interviews. In Kooperation mit Media 1 Mediaplanung und -einkauf GmbH & Talk Online Panel GmbH

