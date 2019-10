NEOS zu Metaller-Abschluss: Am meisten profitiert der Staat vom Lohnplus

Sepp Schellhorn: „Die großen Gewinner nach der Einigung sind der Finanzminister und die Sozialversicherung. Die Lohnnebenkosten müssen endlich sinken, mehr Netto vom Brutto.“

Wien (OTS) - „Ein Gehaltsplus ist immer erfreulich, doch der Metaller-Abschluss von 2,7 Prozent mehr, der heute Nacht beschlossen wurde, freut am allermeisten den Finanzminister und die Sozialversicherung. Am Ende kommen nämlich nur etwa 44 Prozent der Erhöhung auch bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an. Das haben entsprechende Untersuchungen der letztjährigen Lohnerhöhungen bewiesen“, kommentiert NEOS-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn den aktuellen Metaller-Abschluss. Er verlangt, dass die Lohnnebenkosten endlich drastisch gesenkt werden: „Wir wollen mehr Netto vom Brutto. Unterm Strich sind die Abgaben auf das Lohnplus höher als das, was am Konto der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ankommt. So ist kein Staat zu machen. Was sind das für Anreize? Wir brauchen eine drastische Senkung bei den Lohnnebenkosten.“

