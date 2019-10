NAVAX gewinnt HERMES.Wirtschafts.Preis

IT-Systemhaus in der Kategorie Dienstleistungen ausgezeichnet

Wien (OTS) - NAVAX, das unabhängige IT-Systemhaus, das seit 25 Jahren erfolgreich in den Bereichen ERP, CRM, Business Intelligence & Planung, Collaboration & Mobility sowie Cloud Services tätig ist, hat im Zuge der „Gala der österreichischen Wirtschaft“ in der Wiener Hofburg den HERMES.Wirtschafts.Preis in der Kategorie Dienstleistungen gewonnen. Unter der Patronanz des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, der Wirtschaftskammer Österreich, der Leitbetriebe Austria sowie dem KURIER Medienhaus und nach einer Laudatio von Michael Miskarik, Leiter der Niederlassung Österreich bei HDI Lebensversicherung AG, hat Oliver Krizek, Eigentümer und Geschäftsführer der NAVAX Unternehmensgruppe, voller Stolz die begehrte HERMES Trophäe entgegengenommen.

Die Verleihung fand in festlichem Rahmen mit über 500 hochrangigen nationalen und internationalen Gästen aus Politik und Wirtschaft im Großen Festsaal der Wiener Hofburg statt. Ausgezeichnet wurden innovative und qualitätsorientierte Unternehmen, die betriebswirtschaftlich erfolgreich sind und mit Mut, Risiko sowie motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erfolgreich agieren und damit den Wirtschaftsstandort Österreich sichern.

Das IT-Systemhaus wurde als vorbildliches Unternehmen der österreichischen Wirtschaft ausgezeichnet. Ausschlaggebend für den Gewinn der Kategorie Dienstleitungen waren die herausragenden wirtschaftlichen Leistungen, das Innovationspotenzial - das einerseits auf der stetigen Entwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufbaut und andererseits den Kunden in das Zentrum aller Prozesse stellt - die Markt- und Werteorientierung sowie der Expansionskurs der Unternehmensgruppe.

„ Ich bin wirklich sehr stolz mit dem HERMES.Wirtschafts.Preis in der Kategorie Dienstleistungen ausgezeichnet worden zu sein und damit zur Spitze der österreichischen Wirtschaft zu gehören. Nach 25 erfolgreichen Jahren am Markt bestätigt mich dieser Preis, auch weiterhin langfristig in meine Firmengruppe zu investieren, um damit einerseits ein sicherer und attraktiver Arbeitgeber zu sein und andererseits ein vertrauensvoller Partner für unsere Kunden zu bleiben“, erläutert Oliver Krizek, Eigentümer und Geschäftsführer der NAVAX Unternehmensgruppe, der die Auszeichnung persönlich entgegengenommen hat.

Über die NAVAX Unternehmensgruppe:

NAVAX ist ein unabhängiges IT-Systemhaus, das Unternehmensprozesse optimiert und Business-Softwarelösungen für national und international tätige Unternehmen einführt. Das Systemhaus betreibt Unternehmen in Deutschland und Österreich. Kunden mit über 790 Projekten in mehr als 100 Ländern der Welt arbeiten mit den NAVAX Unternehmenslösungen in den Bereichen ERP, CRM, Business Intelligence & Planung, Collaboration & Mobility sowie Cloud Services.

Das Unternehmen ist u.a. Microsoft Partner und stellt eigene Software namens „Henri“ für Finanzdienstleister und Leasingunternehmen her. Außerdem bietet die Unternehmensgruppe Digitalisierungsberatung und individuelle Softwareentwicklung an.

