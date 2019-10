FPÖ-Ecker: „‘Original Play‘ österreichweit an Kindergärten und Schulen stoppen“

„Verdacht auf Einladung zum Kindesmissbrauch muss ernst genommen werden – Überprüfung durch Volksanwaltschaft begrüßenswert“

Wien (OTS) - Die freiheitliche Nationalratsabgeordnete Rosa Ecker, MBA sprach sich heute dafür aus, „dass die Kurse des Vereins ‚Original Play‘ an allen Kindergärten und Schulen in Österreich – sofern dies noch nicht geschehen ist – gestoppt werden.“ „Es gilt nun rasch die Vorwürfe, wonach bei diesen Kursen fremde Erwachsene mit Kindern ‚irritierend am Boden auf Matten spielen‘, zu klären“, so Ecker und sie verwies darauf, „dass laut Experten dies als eine Einladung zum Kindesmissbrauch sein könnte und in Bayern und Hamburg bereits offiziell vor dem Verein gewarnt wird.“ „Bis zur Aufklärung des Verdachts darf es keine weiteren derartigen Kurse mehr geben“, betonte Ecker, die zudem die Ankündigung der Volksanwaltschaft, wonach es eine Prüfung des Vereins und der Vorwürfe geben wird, begrüßte.

„Das zuständige Bildungsministerium ist aufgefordert, sich rasch einen Überblick darüber zu verschaffen, welche externen Vereine – nicht nur der Verein ‚Original Play‘ – in unseren Kindergärten und Schulen zum Einsatz kommen. Die Politik muss jetzt die besonders hohe Verantwortung gegenüber den Kindern wahrnehmen. Dazu gehört auch, dass wir diese Aufgabe des bestmöglichen Schutzes unserer Kinder gerade in Einrichtungen der Kinderbetreuung, in Kindergärten und Schulen sicherstellen“, betonte die Landesobfrau der „initiative Freiheitliche Frauen“ (iFF) Oberösterreich und weiter: „Befremdlich ist auch der angebliche Umstand, dass Trainer des Vereins bereits nach zwei Tagen Ausbildung tätig werden können und keinerlei Überprüfung der Personen, die diese Ausbildung absolvieren, erfolgt.“

„Offenbar ist weder im Bildungsministerium noch in den Bildungsdirektionen in den Ländern ein Überblick gegeben, in welchen Einrichtungen in Österreich überhaupt und wie oft dieser Verein im Einsatz war. Fraglich ist auch, ob die Eltern der Kinder über die Tätigkeit des Vereins in den Schulen und Kindergärten entsprechend vorab informiert wurden“, sagte Ecker.

