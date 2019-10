Zauberhafte Wintermärchenlandschaft in der Gallusstadt

Wenn die ersten Schneeflocken vom Himmel fallen, dann beginnt die Winterzeit: Die Sternenstadt St.Gallen erstrahlt in vollem Glanz und der Winterzauber ist spür- und erlebbar.

Romantisches Lichtermeer im Advent

Im Advent vom 28. November bis 24. Dezember wird St.Gallen zur stimmungsvollen Sternenstadt und feiert dieses Jahr das 10-jährige Jubiläum. Über den vorweihnächtlichen Ständen und Events der Stadt strahlt der «AllerStern». So heißen die eigens für die Stadt gefertigten Leuchtsterne. Jeder der vierzehn Strahlen steht für eines der vierzehn Stadtquartiere. 700 Sterne leuchten über den Flanierenden und tauchen den Weihnachtsmarkt, Plätze und Gassen der historischen Altstadt in magisches Licht.

Wintersport mitten in der Stadt

In der Stadt St.Gallen können Langlaufbegeisterte ihre Runden an den Loipen Unterer Brand, Notkersegg, CityLoipe, Peter und Paul sowie auf dem Kinderfestplatz drehen. Die Langlaufloipen bieten beste Bewegungs- und Trainingsmöglichkeiten umgeben von idyllischer Landschaft. Selbst Skifahren in der Stadt ist möglich und äußerst beliebt. Die beiden städtischen Skilifte Schlösslihang und Beckenhalde sind schnell und einfach zu erreichen – direkt vor der Haustüre der Stadt. Schneespass pur für die ganze Familie.

Wandern umgeben von traumhafter Kulisse

Knirschender Schnee unter den Sohlen, verschneite Landschaft und klare, kühle Bergluft – die Region St.Gallen ist ein Märchenland. Die Region lässt sich auch im Winter bestens zu Fuss erkunden. Das Winterwunderland besticht mit außergewöhnlichen Schönheiten der Natur. Zudem bietet die St.Galler Panoramatour einzigartige Aussichten auf die historische Gallusstadt sowie das UNESCO-Weltkulturerbe, den Stiftsbezirk.

«Let’s cheese» – der Fonduerucksack für Genießer

Wie wäre es mit einem feinen Käsefondue draußen in der prachtvollen Natur? Jetzt gibt es den neuen Fonduerucksack mit der typischen Schweizer Spezialität zum Mitnehmen. Ausleihen, ein schönes Plätzchen suchen und genießen. Der Fonduerucksack beinhaltet alles was das Herz begehrt – von der leckeren Fertigmischung mit Brot, über den süffigen Weißwein bis zu sämtlichem Zubehör und schöner Tischdecke. Das neue Angebot ist ganzjährig und für 2 bis 4 Personen buchbar.

Weitere Informationen: www.st.gallen-bodensee.ch/erlebnisse, www.sternenstadt.ch

