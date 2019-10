Raiffeisen NÖ-Wien: Weltspartag im Zeichen der Biene

Trotz niedriger Sparzinsen: Sparen nach wie vor mit hohem Stellenwert in Österreich – Kooperation zum Bienenschutz mit „Hektar Nektar“

Wien (OTS) - Am 31. Oktober ist wieder Weltspartag. Die Sparzinsen sind zwar aktuell niedrig, dennoch ist Sparen nach wie vor sinnvoll. Gerade bei der Vermögensbildung bzw. Vorsorge ist die Bank noch immer die zentrale Institution in Österreich. In Hinblick auf gelebte regionale Verantwortung und Partnerschaft setzt Raiffeisen NÖ-Wien gezielt auf Nachhaltigkeit und unterstützt heuer die Bienenschutz-Initiative „Hektar Nektar“.

Der Weltspartag hat eine lange Tradition, bereits im Oktober 1924 wurde dieser Tag ins Leben gerufen – mit dem Ziel, auf den Sinn des Sparens aufmerksam zu machen. Die österreichischen Haushalte sparten im vergangenen Jahr 7,7 Prozent des verfügbaren Einkommens, damit liegt Österreich beim Sparen deutlich über dem Durchschnitt des Euroraumes (5,1 Prozent). „Für unsere Kundinnen und Kunden bietet der Weltspartag am 31. Oktober die traditionelle Gelegenheit, die Bank zu besuchen und sich über Anlageformen zu informieren. Auch wenn die Sparzinsen aktuell niedrig sind, Sparen ist nach wie vor sehr sinnvoll und hat zwei Tangenten: Zum einen das Sparen zur Vorsorge, um eine Reserve für Unvorhergesehenes zu bilden bzw. um für das Alter vorzusorgen. Bei diesem wichtigen Thema ist die Bank nach wie vor die zentrale Institution in Österreich, wo dies mit Kompetenz umgesetzt wird. Und andererseits die Anlage mit höherwertigen Alternativen als das klassische Sparbuch wie etwa ein Vermögensaufbau in Wertpapierfonds. Diese Anlageformen liefern eine breite Risikostreuung sowie gute Ertragschancen“, so Klaus Buchleitner, Generaldirektor von Raiffeisen NÖ-Wien. Der Weltspartag ist eine geeignete Gelegenheit dafür, um den Kundinnen und Kunden für das entgegengebrachte Vertrauen und die Treue zu danken.

Gute Tradition zum Weltspartag sind die Aufmerksamkeiten an die kleinen und großen Besucherinnen und Besucher. Raiffeisen Niederösterreich-Wien setzt schon seit einigen Jahren auf nachhaltige Geschenke, die von Unternehmen aus der Region produziert wurden: Als genossenschaftliches Unternehmen mit dem Ziel, die Region und die Menschen, die dort leben, zu unterstützen, nimmt Raiffeisen Niederösterreich-Wien die Verantwortung für die Gesellschaft und die Umwelt ernst und setzt gezielte Maßnahmen: „Wir haben uns in diesem Jahr ganz bewusst dazu entschieden, ein Projekt der Bienenschutz-Initiative Hektar Nektar zu unterstützen. Mit diesem nachhaltigen Engagement wollen wir auch zeigen, dass wir unsere regionale Verantwortung mit Leben füllen und für die Menschen vor Ort ein verlässlicher und stabiler Partner sind“, betont der Generaldirektor.

Über die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien:

Die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien reg.Gen.m.b.H. ist als eine der größten Beteiligungsholdings in Österreich in den Geschäftsfeldern Agrar, Bank, Infrastruktur und Medien tätig. Zu den wesentlichsten direkt und indirekt gehaltenen Beteiligungen zählen u.a. Raiffeisen Bank International, Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, via LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST: café+co und GoodMills Group sowie AGRANA, NÖM, STRABAG und KURIER.

Die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien ist eine Genossenschaft und steht im mehrheitlichen Eigentum der niederösterreichischen Raiffeisenbanken, weitere Eigentümer sind u.a. die niederösterreichischen Lagerhausgenossenschaften. Ihrem genossenschaftlichen Förderauftrag entsprechend nehmen die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien und die nieder-österreichischen Raiffeisenbanken ihre Verantwortung gegenüber der regionalen Bevölkerung und der regionalen Wirtschaft wahr. Dies zeigt sich insbesondere auch in regionalen Aktivitäten und Sponsorings.



Über die Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG

Die Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG ist eine moderne Regional-, Verbund- und Kommerzbank im Osten Österreichs mit rund 266.000 Kunden. Als Spitzeninstitut der niederösterreichischen Raiffeisenbanken unterstützt sie diese in sämtlichen Belangen des Bankgeschäfts. Die 53 selbstständigen niederösterreichischen Raiffeisenbanken betreuen mit einem Marktanteil von 42 Prozent insgesamt 974.000 Kunden.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Michaela Berger

Leitung Konzernkommunikation

Telefon: +43-1-21136-2421

E-Mail: michaela.berger @ rh.raiffeisen.at