BOYDSense überzeugt auf RESI Innovation Challenge mit Diabetes-Gerät als eine der Top-Innovationen

San Bruno, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Das Medizintechnikunternehmen BOYDSense, Inc. erhielt auf der Konferenz RESI (Redefining Early Stage Investments) in Boston den zweiten Platz bei der RESI Innovation Challenge. Auch unzählige Auszeichnungen von Investoren und Teilnehmern konnte sich das Unternehmen auf der Veranstaltung sichern, die als eine der größten Investitionskonferenzen für Bio- und Medizintechnik des Jahres gilt. Der g-Sense Breath Meter kam ins Finale und gehörte am Ende zu den Gewinnern der 130 Bewerber. Das Handgerät zur akkuraten Prognose von Blutzuckerwerten misst die flüchtigen organischen Verbindungen (Volatile Organic Compounds, kurz VOC) im menschlichen Atem.

Die nicht-invasive Atemanalysetechnologie des Unternehmens gilt als innovativ und hat das Potenzial, den Markt auf dem Gebiet der Blutzuckermessung zu revolutionieren.

"Dass wir auf dieser renommierten Branchenveranstaltung zu den Spitzenreitern gehören, bestätigt, was unser Führungsteam und unsere bestehenden Investoren längst wissen: Die Technologie von BOYDSense wird eine entscheidende Rolle bei der Umstellung auf die nicht-invasive Überwachung von Diabetes und anderen chronischen Erkrankungen spielen", so Bruno Thuillier, CEO bei BOYDSense.

BOYDSense gehörte zu den 350 Biotech-Startups und den 350 Investoren, die an der Jahrestagung teilnahmen, die von Life Science Nation veranstaltet wurde. Die RESI Innovation Challenge 2019 richtet sich an globale Unternehmen in der Frühphase aus den Bereichen Biotech, Medizintechnik, Diagnostik und digitales Gesundheitswesen. Aus den ersten 130 Bewerbungen wählten die wissenschaftlichen Gutachter der Life Science Nation 38 Finalisten aus, die ihre Technologien auf der Konferenz vorstellen durften. Anschließend wurden die Preisträger aufgrund einer Abstimmung der Teilnehmer ermittelt.

Bruno Thuillier und Joel Rabasco, VP für Produktmanagement bei BOYDSense, stellten die wegweisende VOC-Biomarker-Technologie von BOYDSense im Rahmen einer Ausstellungspräsentation vor. Sie informierten Investoren und andere Teilnehmer darüber, wie die Technologie das Benutzererlebnis erheblich verbessern kann und wie sich übliche Barrieren durch ein diskretes Handgerät verringern lassen, das über den Atem eine schmerzfreie Diabetesüberwachung gewährleistet.

"Die Zweitplatzierung auf der RESI Innovation Challenge selbst und die Begeisterung, die uns Investoren und Kollegen entgegengebracht haben, konnten BOYDSense darin bestärken, unser erstes kommerzielles Produkt auf den Markt und zu den Menschen mit Diabetes zu bringen", freute sich Thuillier.

Informationen zu BOYDSense

BOYDSense, Inc. ist ein Medizintechnikunternehmen, das kostengünstige, nicht-invasive Geräte zur Messung kritischer Biomarker anhand von ausgeatmeter Luft entwickelt. Sein Ziel ist die Entwicklung einer Plattform, die Biomarker immer und überall erfassen und anzeigen kann, um die Menschen mit Diabetes im Umgang mit ihrer Erkrankung zu unterstützen. Die atembasierte Metabolomik befasst sich mit der Erfassung, Identifizierung und Quantifizierung von Mustern von Biomarkern flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) im menschlichen Atem. Damit lassen sich chronische Krankheiten wie Diabetes besser diagnostizieren und überwachen. Die Plattform von BOYDSense ermöglicht es Verbrauchern und Gesundheitsdienstleistern auch, den Atem zur nicht-invasiven Erkennung und Überwachung von Krankheiten wie Krebs, Adipositas, Asthma und anderen Krankheiten zu nutzen. Das Erstlingsprodukt von BOYDSense, der g-Sense Breath Meter, ist ein kostengünstiges Handgerät, das es Menschen mit Diabetes ermöglicht, den Blutzuckerwert durch atembasierte VOC genau zu messen. Dabei werden Kosten, Schmerzen und soziales Stigma vermieden, denn diese sind mit herkömmlichen Glukosetests durch Fingerpunktion häufig verbunden. BOYDSense ist ein Tochterunternehmen der Alpha MOS, dem Marktführer im Bereich der Analyse von flüchtigen organischen Verbindungen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.boydsense.com.

Rückfragen & Kontakt:

Joel Rabasco

BOYDSense

E-Mail: joel.rabasco @ boydsense.com

Mobil: +1 (650) 246-9226

Foto - mma.prnewswire.com/media/1009360/BOYDSense_g_Sense_Breath_Meter.jpg



Logo - mma.prnewswire.com/media/1009359/BOYDSense_Logo.jpg